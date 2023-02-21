Россия может применить авиацию как в обороне, так и в наступлении: Жданов оценил цель накопления самолетов

Военный эксперт подчеркнул, что именно поэтому Украине и нужна авиация, чтобы вступать в бой с российскими самолетами.

Военный эксперт Олег Жданов предположил, что Россия может накапливать авиацию как для обороны на оккупированных территориях, так и в наступлении на Украину.

Об этом эксперт рассказал в своем видеоблоге.

Отвечая на вопросы подписчиков, Жданов подтвердил тезис о том, что РФ может накапливать авиацию именно для защиты своих позиций на захваченных территориях Украины.

"Они могут основные усилия сосредоточить на обороне своих позиций. Кстати, для этого я и говорю, что (со стороны Украины – ред.) без прикрытия авиации посылать в бой такое большое количество новой техники, которую мы получаем или получим от стран-партнеров, так это было бы не совсем грамотно. Именно потому, что Россия может применить авиацию как в обороне, так и в наступлении", — заметил военный эксперт.

В то же время, он заверил, что в наступлении на Украину российским оккупантам было бы сложнее применять свою авиацию, ведь ее могут сбить не то, что на украинской территории, но и в небе над российским Белгородом.

"Ну в наступлении – проблематичнее: могут только с дальних дистанций обстреливать нашу территорию, не залетая вглубь нашей страны, потому что это будет билет в один конец. Я думаю, что наши дальнобойные средства в этом случае будут сбивать даже над Белгородом, если будут доставать, российскую авиацию. А вот если они станут в глухую оборону, тогда авиация будет стараться работать по нашим войскам, которые будут прорывать оборону российских войск на наших территориях. Для этого (Украине – ред.) и нужна авиация – чтобы вступать в бой с российскими самолетами", – объяснил Жданов.

Напомним, западные СМИ сообщили о якобы стягивании Россией авиации до границы с Украиной и угрозу воздушного наступления.

США на официальном уровне такую информацию не подтверждают. А в Воздушных силах ВСУ заверили, что РФ не стягивала самолеты до границ. Там также сообщили, что количество воздушных судов, которые используют россияне на 40 аэродромах в РФ, Беларуси и в оккупированном Крыму, не менялось с начала полномасштабного вторжения.

По мнению военно-политического обозревателя Александра Коваленко, в случае массированной воздушной атаки на Украину российские боевые самолеты будут уязвимы к ПВО, ведь у врага осталось мало дальнобойных ракет класса воздух-земля.

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