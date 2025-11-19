Россия может прорвать восточный фланг НАТО: что обсуждали на закрытой встрече Альянса

НАТО / © Associated Press

Европейские военные, дипломаты и представители оборонной отрасли на закрытой конференции в Вильнюсе выразили серьезную обеспокоенность: в случае нападения Россия может добиться военного успеха против стран восточного фланга НАТО.

Как сообщает BILD, участники встречи отметили, что вопрос не в том, нападет ли Россия на НАТО, а когда это может произойти.

"Ежедневно, пока Украина продолжает бороться, она выиграет нам время", - заявил один из военных.

Главной угрозой эксперты называют скорую мобилизацию российской экономики на военные рельсы. Представитель оборонного ведомства отметила, что Россия "очень успешно" перешла на экономику военного времени, тогда как западная промышленность остается медленной и ориентированной на качество, а не количество.

По оценкам, эффективность русского оборонного бюджета существенно превосходит западные расходы.

"Один миллиард евро российского бюджета эквивалентен десяти миллиардам на Западе. Многие высокотехнологичные вооружения на Западе поступят только через годы после потенциального российского нападения", - отметил один из экспертов.

Также участники конференции выразили опасения относительно возможной недостаточной поддержки со стороны США. Один из западных дипломатов сообщил:

"В Вашингтоне нам четко дают понять, что мы предоставлены сами себе. Сейчас внимание США сосредоточено на Китае. Россия наша проблема. Не ждите нас".

Ранее министр обороны Германии заявил, что Россия может восстановить силы для атаки на страну-члена НАТО уже с 2028 года.