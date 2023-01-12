Россия может провалить все наступательные операции в 2023 году из-за дефицита боеприпасов — ISW

Россияне использовали свои основные запасы боеприпасов в ожидании, что усиленные артиллерийские обстрелы дадут быстрый результат.

Российский оборонно-промышленный комплекс не может производить достаточное количество боеприпасов, что может сделать невозможным наступательные операции агрессоров на востоке Украины в 2023 году.

Такое мнение высказали аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В сообщении указывается, что суточная плотность артиллерийского огня упала на 75% по сравнению с предыдущими периодами войны.

Эксперты предполагают, что это происходит из-за значительного дефицита боеприпасов, с которым столкнулись захватчики, поэтому могут пересматривать свою тактику ведения дальнейшей войны.

Эксперты отметили, что россияне использовали свои основные запасы 122-мм и 152-мм калибра в ожидании, что усиленные артиллерийские обстрелы дадут быстрый результат.

"РФ теперь должна опрокидывать дополнительные снаряды из тыловых районов и закупать дополнительные боеприпасы у иностранных государств, чтобы противодействовать такому недостатку, что приведет к снижению темпа стрельбы", — указывают специалисты.

В Институт изучения войны добавляют: "В России все чаще признают, что фундаментальные проблемы, такие как дефицит боеприпасов и неспособность обеспечения войск серьезно препятствуют проведению наступательных операций".

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что будут поставлять Украине оружие к победе над российскими агрессорами.

Кроме того, мы ранее информировали, что полковник запаса ВСУ Роман Свитан рассказал, когда в армии России начнется "снарядный голод".

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