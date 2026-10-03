Россия может разорвать Киев пополам: в NYT предупредили о «кошмаре» для столицы

Мост в Киеве

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Россия добавила к перечню целей для систематических атак мосты Киева. Только за последние три дня по мостовым переходам столицы были нанесены шесть ударов, а последующие атаки могут серьезно нарушить сообщение между двумя берегами Днепра.

Об этом пишет The New York Times.

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В четверг три российских беспилотника ударили по Южному мосту, на следующий день его атаковали еще дважды. В субботу утром под удар попал Северный мост.

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Сами постройки устояли, однако повреждение и угроза повторных атак заставили власти ограничивать или полностью останавливать движение пятью из шести автомобильных мостов Киева.

Для столицы это особенно серьезная проблема. Около миллиона людей живут на левом берегу, в то время как значительная часть государственных учреждений и предприятий находится на правом. Каждый день огромное количество людей пересекает Днепр по дороге на работу и домой.

После последних атак временно перекрывали Северный мост, ограничивали движение автомобилей и метро через Южный, а также вводили ограничения еще на трех мостах.

Первый удар по Южному мосту произошел именно тогда, когда по нему двигался поезд метро. Люди не пострадали, но движение пришлось остановить. На следующий день мост атаковали снова.

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Почему закрытие мостов может стать «кошмаром» для Киева

Полностью разрушить большие бетонные мостовые конструкции одним или несколькими ушибами сложно. Однако повторные атаки могут повреждать несущие элементы и заставить власть надолго закрывать переходы из-за риска обрушения.

Именно такой сценарий, по оценке NYT, способен превратиться в логистический кошмар не только для Киева, но и для страны. Через столичные мосты перевозят продукты, оборудование и другие грузы между берегами Днепра.

Альтернативных маршрутов немного. Севернее столицы есть только один автомобильный переход через Днепр, а ближайший мост к югу расположен примерно в 140 км от Киева — это около 2,5 часов дороги. Использование других переходов будет означать еще более длинные объезды.

Атаки на мосты проходят на фоне более широкой российской кампании против украинской инфраструктуры. В последние недели РФ также бьет по складам, железным дорогам, дата-центрам, медицинским складам и металлургическим предприятиям. Параллельно продолжаются удары по энергетической системе, которые, как ожидается, могут усилиться зимой.

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Украинские чиновники и военные эксперты считают, что целью таких атак является не только нанесение экономического ущерба, но и максимальное усложнение повседневной жизни украинцев.

«Враг разрушает Киев. Больше нельзя делать вид, что мы можем жить так, как жили в мирное время», — заявил мэр столицы Виталий Кличко.

NYT отмечает, что Киев становится более уязвимым из-за дефицита средств противовоздушной обороны на фоне увеличения российского арсенала ударных средств. Постоянные дроновые атаки и почти непрерывные воздушные тревоги уже меняют привычную жизнь столицы, а удары по мостам могут добавить к этому еще и серьезную транспортную и логистическую проблему.

Россия атакует мост в Киеве: чем это чревато

3 октября российский беспилотник ударил по Северному мосту в Киеве. В результате атаки пострадали два человека, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Одному из них помощь оказали на месте, другой госпитализировали, после чего перевели на амбулаторное лечение.

Это стало продолжением серии российских ударов по мостам столицы. До этого под повторными атаками оказался Южный мост: российские дроны несколько раз попадали в переправу, из-за чего повреждения получили дорожное полотно, отбойники, защитные конструкции и, по предварительным данным, отдельные элементы моста. Движение автомобилей и метро приходилось временно останавливать.

Специалисты одновременно отмечают, что нескольких ударов беспилотниками недостаточно, чтобы разрушить такое массивное сооружение. Президент «АОПА Украина» Геннадий Хазан отмечал, что боевая часть реактивного дрона может содержать около 50 кг взрывчатки, чего мало для критического разрушения моста.

Опасность увеличивается, если атаки становятся систематическими. Транспортный эксперт Дмитрий Беспалов объяснял, что у каждого города есть уязвимые узлы. Если противник целенаправленно и неоднократно будет поражать именно такие элементы, это может привести к потере держательной способности отдельных конструкций, а в худшем случае создать угрозу для всего сооружения.

Именно поэтому даже без полного разрушения повторные атаки могут вынуждать власти надолго перекрывать мосты для проверки и ремонта, что способно существенно усложнить сообщение между берегами Днепра.

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