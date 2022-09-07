Россия может снова атаковать Киев: Залужный предупредил о замысле Путина

Война, а точнее активная ее фаза, скорее всего, будет продолжаться и в 2023 году, а Россия может снова попытаться атаковать Киев.

Об этом говорится в статье статьи главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, написанной в соавторстве с заместителем председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки генералом-лейтенантом Михаилом Забродским для "Укринформа".

Генералы считают, что есть все основания полагать, что полномасштабная война России против Украины продолжится и в следующем году. По мнению Залужного, сегодняшняя война РФ против Украины не заключается в планируемом Путином блицкриге, а также она не похожа на другие войны в ХХІ веке.

"Продолжительность войны уже измеряется месяцами. И существуют все основания полагать, что этот временной счет пересечет календарные границы 2022 года. В связи с этим закономерно уже сейчас рассматривать перспективы на следующий год. И делать это не только в формате предсказаний и предположений", — говорится в статье.

Залужный и Забродский допускают возможность того, что Путин вернется к хитрому замыслу захватить Киев, а также сохраняется угроза повторной атаки с территории Беларуси.

"Не исключены из повестки дня и возвращение к замыслу захватить Киев и угроза повторного развертывания боевых действий с территории Республики Беларусь. Но больше возможностей открывает дальнейшее продвижение на Южнобужском направлении по оперативному плацдарму на правом берегу реки Днепр", — говорится в сообщении.

Напомним, Шмыгаль сообщил, сколько прямого ущерба Россия нанесла Украине во время войны.

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