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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Россия может снова атаковать ракетами: власти выступили со срочным предупреждением

В Одесской области предупредили о высокой вероятности ракетного удара и призвали жителей немедленно пройти к укрытиям и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Воздушная опасность

Воздушная опасность / © ТСН

Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил жителей области о высокой вероятности применения Россией ракет.

Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно пройти к укрытиям.

«Прошу быть внимательными к сигналам воздушной тревоги! Высокая вероятность применения вражеских ракет по Одесской области. Находитесь в укрытии!» – заявил Кипер.

Жителям области рекомендуют оставаться в безопасных местах до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

В Воздушных Силах Украины сообщили, что были зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении Одесщины/Николаевщины.

Напомним, российские войска в ночь на 19 июля атаковали Украину 125 БпЛА, а также 41 ракетой воздушного и наземного базирования различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

Ранее мы сообщали, что Россия усиливает удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию. Под прицелом находятся жилые кварталы, историческая часть города, а также портовая и припортовая инфраструктура, от которой зависит работа украинского морского коридора.

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Дата публикации
Количество просмотров
886
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