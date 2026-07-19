Россия может снова атаковать ракетами: власти выступили со срочным предупреждением

Воздушная опасность / © ТСН

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер предупредил жителей области о высокой вероятности применения Россией ракет.

Он призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно пройти к укрытиям.

«Прошу быть внимательными к сигналам воздушной тревоги! Высокая вероятность применения вражеских ракет по Одесской области. Находитесь в укрытии!» – заявил Кипер.

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Жителям области рекомендуют оставаться в безопасных местах до официального сигнала об отбое воздушной тревоги.

В Воздушных Силах Украины сообщили, что были зафиксированы пуски ракет Х-22 с Черного моря в направлении Одесщины/Николаевщины.

Напомним, российские войска в ночь на 19 июля атаковали Украину 125 БпЛА, а также 41 ракетой воздушного и наземного базирования различных типов. Основным направлением удара стал Киев.

Ранее мы сообщали, что Россия усиливает удары по Одессе и области, применяя реактивные дроны, ракеты, баллистику и тактическую авиацию. Под прицелом находятся жилые кварталы, историческая часть города, а также портовая и припортовая инфраструктура, от которой зависит работа украинского морского коридора.

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