Россия может сократить наступательные операции из-за больших потерь на фронте — ISW

Российские захватчики готовили наступательную операцию на лето 2024 несколько месяцев, для чего они собирали резервы и ресурсы. Однако за сотенные несколько месяцев эти ресурсы значительно сократились, в результате изнурительных боев.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики пишут, что в мае 2024 года российские войска хотели создать группировку с незадействованными оперативными резервами численностью до 70 тысяч человек. Эта группировка должна была выполнять наступательную операцию на севере Харьковщины. Кроме того, планировалось создать резервы для наступления Центральной группировки войск на Покровск летом этого года.

Эксперты ISW пишут, что Россия потеряла значительную часть этих резервов во время наступления на Харьковщине, Покровском направлении, а также для защиты Курской области, куда зашли ВСУ.

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По данным экспертов, россияне теряют большое количество тяжелой бронетехники во время механизированных штурмов по всей линии фронта, особенно в западной части Донецкой области. Россия, вероятно, накопила большое количество техники для проведения штурмов, однако долгосрочные запасы техники станут более ощутимы с ростом потерь и могут заставить российское военное командование переосмыслить выгоду от продолжения столь интенсивной войны.

Кроме того, аналитики пишут, что продолжение способности России поддерживать наступательные операции на северо-востоке и востоке Украины ослабляет необходимость опрокидывать части в Курскую область, а также значительные потери. Эксперты пишут, что, скорее всего, Россия будет сокращать активность на менее приоритетных участках фронта, чем снижать атаки равномерно вдоль всей линии фронта.

"Нынешняя российская наступательная операция летом 2024 года, вероятно, достигнет кульминации в ближайшие недели и месяцы. Однако российские войска могут продолжать проводить наступательные операции в значительно меньшем темпе по всей территории Украины. Таким образом, они надеются, что последовательное наступательное давление не позволит ВСУ накопить живую силу и ресурсы, необходимые для перехвата инициативы по всему театру военных действий", — говорится в отчете ISW.

Напомним, ранее сообщалось, что российские захватчики значительно нарастили количество средств артиллерии на Запорожском направлении, а также увеличило передвижение между своими позициями.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт сообщил о новых трудностях для ВСУ.

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