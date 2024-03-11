Россия может устроить ядерную катастрофу в любой момент: Буданов – о ситуации на ЗАЭС (видео)

Разбрасывание радиоактивных элементов будет продолжаться столько, сколько загружено на тот момент, отметил Кирилл Буданов.

Россия заминировала охладитель и другие объекты на территории Запорожской атомной электростанции, подготовив ее к разрушению и выбросу радиоактивных материалов. Кроме того, технически созданы условия, при которых Россия может контролировать эту ситуацию и совершить ядерную катастрофу в любой момент с обратным отсчетом от 10 часов до 14 суток.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в новом фильме из документального цикла "Военная разведка Украины".

"Это один из основных аспектов, на котором делают акцент россияне. Они в своих докладах так и пишут — локализовать место аварии украинской стороне будет невозможно. Разбрасывание радиоактивных элементов будет длиться столько, сколько загружено на тот момент", — объяснил руководитель ГУР.

Напомним, ЗАЭС возникла новая угроза. Она связана с тем, что срок годности ядерного топлива, используемого в реакторах станции, скоро истечет. Проблема усложняется тем, что его некому заменить в случае необходимости.