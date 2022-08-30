Россия может столкнуться с новыми санкциями в случае проведения "референдума" на оккупированных территориях Украины — Госдеп

В арсенале США есть целый ряд мер, которые они могут принять против России, будь то экономические санкции или другие меры, отметил Ведант Пател.

Государственный департамент США предупредил, что Россия может столкнуться с новыми санкциями в случае проведения "референдума" на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, передают в CNN.

"У нас в арсенале есть целый ряд мер, которые мы можем принимать против России, будь то экономические санкции или другие меры", — заявил Пател.

Напомним, Государственный департамент США считает, что так называемые "референдумы" на захваченных территориях Украины могут состояться в ближайшие недели. В Госдепе также назвали кремлевского куратора аннексии территорий Украины – это первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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