Россия может усилить авиаудары по Украине: аналитики назвали причину

Российские самолеты смогут действовать более агрессивно, уменьшая дистанцию для запуска планирующих бомб и ракет.

Остановка обмена разведданными между США и Украиной может значительно усилить российскую авиацию. Это также может повлиять на ход боевых действий, увеличив частоту и эффективность российских авиационных атак.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Без доступа к разведданным США у Украины будет меньше возможностей для поражения российских систем ПВО. Самолеты захватчиков смогут действовать агрессивнее, уменьшая дистанцию для запуска планирующих бомб и ракет по территории Украины", — говорится в отчете.

Украинские атаки на российские военные объекты оказали серьезное влияние на способность армии РФ вести боевые действия. Аналитики отмечают, что удары по складам боеприпасов в Торопце (Тверская область) и Тихорецком арсенале (Краснодарский край) существенно снизили запасы снарядов и ракет. Это ослабило наступательные возможности российских войск.

Ранее российская армия активно использовала преимущество в артиллерии и авиации. Она уничтожала населённые пункты массированными ударами, после чего вводила пехоту для закрепления территории.

Украинские атаки изменили ситуацию. Российскую авиацию принудили отступить в глубину своей местности. Теперь самолеты РФ наносят удары с тыловых районов, что затрудняет применение авиабомб и ракет по передовым украинским позициям.

Напомним, США сделали "шаг назад" в обмене данными разведки с Украиной, заявил советник по национальной безопасности Майк Волц во время общения с журналистами.

Представитель американской администрации также заявил, что США "поставляют на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений".

Без данных американской разведки Украина не могла бы столь эффективно использовать дальнобойное оружие.

Постоянный поток информации, предоставляемый Вашингтоном в режиме реального времени, также давал информацию о возможных угрозах для критической инфраструктуры и гражданского населения.

Украинская система оповещения о воздушных тревогах в большей или меньшей степени возлагается на систему раннего оповещения американских спутников, которая может замечать самолет или запуски ракет с глубокого тыла на территории России.

Читайте также: