Россия может усилить ракетные удары по Украине: в ОК "Юг" предупредили об опасности

Россия может усилить ракетные удары по Украине после выступления диктатора Путина.
В Черном море находится три носителя крылатых ракет, снаряженных более 20 ракетами "Калибр".
Об этом сообщает ОК "Юг".
"Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из 12 кораблей и катеров, в том числе 3 носителя крылатых ракет, снаряженные свыше двух десятков "Калибров", 2 БДК и один десантный катер. Корабли маневрируют вдоль юго-восточного побережья Крыма. Не исключено, что после речи диктатора вражеские войска могут усилить ракетные атаки и другие способы дистанционного воздействия на несокрушимый украинский народ", — сообщили в ОК "Юг".
Напомним, Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС.
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