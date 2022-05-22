Россия может устроить еще более кровавую резню: на Банковой предупредили о "реваншистских" настроениях оккупантов

Россия может устроить еще более кровавую резню: на Банковой предупредили о "реваншистских" настроениях оккупантов

Позиция Украины на переговорах с РФ становится все более бескомпромиссной, а любые уступки России будут иметь еще более катастрофические последствия.

Для возобновления мирных переговоров Украины с РФ путинские войска должны выйти с территории Украины. До этого момента о перемирии не может идти речи, поскольку россияне будут готовиться к дальнейшей агрессии.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает Reuters.

"Война не остановится после уступок. Она просто будет поставлена на паузу на время. Через некоторое время с новой силой россияне нарастят свое вооружение, живую силу и отработают свои ошибки, немного модернизируются, уволят многих генералов... И начнут новое наступление, еще более кровавый и масштабный", – отметил он.

По его мнению, призывы Запада к срочному прекращению огня "очень странны", поскольку оккупанты останутся на юге и востоке страны. На Банковой предупредили о рисках остановки РФ "на полпути":

"Российские силы должны покинуть страну, и после этого станет возможным возобновление мирного процесса", — подчеркнул Подоляк.

В то же время Михаил Подоляк убежден, что прекращение огня сыграет на руку россиянам. По его мнению, они хотят зафиксировать "некие военные успехи".

"Но с помощью наших западных партнеров военных успехов точно не будет... Было бы хорошо, если бы элиты Европы и США до конца поняли: Россию нельзя оставлять на полпути, потому что они (разовьют) "реваншистские" настроения и будут еще более жестокими...Они должны быть побеждены, подвергнуты болезненному поражению, столь болезненному, насколько это возможно", — сказал Подоляк.

Напомним, в ОП сообщили, благодаря чему Украина сможет деблокировать Черное море.

Ранее эксперт объяснил, при каких условиях ВСУ смогут гнать оккупантов в границу.

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