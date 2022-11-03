Россия может вернуться к тактике "больших клещей": Жданов оценил вероятность вторжения РФ в Сумскую область

Попытка открыть "второй фронт" на севере Украины может стать реальной при условии формирования достаточно большой и хорошо вооруженной группировки российской армии.

В Генштабе вооруженных сил РФ обсуждают возможность возвращения к тактике "больших клещей" для окружения группировки ВСУ на Донетчине, но предпосылки для ее реализации пока не созданы.

Об этом говорил военный эксперт Олег Жданов в своем видеоблоге.

По его словам, руководствуясь принципом, что новое — это забытое старое, РФ может вернуться к плану "клещей" для окружения группировки ВСУ в Донецкой области, но теперь они планируют охватить окружением также Харьковскую область. Для этого российские войска должны двигаться в направлениях Сумы и Запорожье-Днепр.

"По данным нашей разведки, такие планы обсуждаются в Генштабе вооруженных сил РФ. Планы обсуждаются, но если на Запорожском направлении еще какие-то войска есть, то на Сумском направлении группировки нет совсем”, — отметил эксперт.

По оценке Жданова, для реализации этого плана на северных границах Украины россиянам нужно сформировать боеспособную группировку в составе 50-70 тысяч человек с тяжелой техникой на вооружении.

“С точки зрения логики РФ открытие второго фронта было бы для нее очень выгодно, чтобы растянуть усилия Украины и заставить нас сражаться на два фронта. Но это возможно только при формировании такой группировки в Курской или Брянской области или в Беларуси. А это перспектива на январь и даже ближе к февралю. Потому что этой группировке нужно дать танки, артиллерию, боеприпасы, топливо и все остальное. Для России в нынешней ситуации очень проблематично создать такую группировку”, — подытожил эксперт.

Напомним, ранее военный эксперт Олег Жданов уже комментировал информацию о том, что Россия накапливает свои войска возле Сумщины ради нового наступления.

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