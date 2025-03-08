Россия может воспользоваться паузой в помощи США для усиления атак по Украине — ISW

Задержка военной помощи США и прекращение обмена разведданными с Киевом позволяют России усилить свои удары и попытаться уничтожить запасы украинского ПВО.

Об этом пишет Институт изучения войны ( ISW ).

Сообщается, что 7 марта россияне нанесли самый мощный комбинированный удар по Украине с ноября 2024 года, применив ракеты и беспилотники для повышения эффективности атаки.

Российские войска продолжают адаптировать свои стратегии ударов для подавления украинской противовоздушной обороны, увеличивая количество беспилотников типа Shahed и маскировочных дронов в каждом ударе. Увеличение их количества началось еще осенью 2024 года, вероятно, в результате успешных украинских инноваций в радиоэлектронной борьбе (РЭБ). Аналитики считают, что Россия активно увеличила производство Shahed, чтобы повысить эффективность своих ударных групп. В январе и феврале 2025 года российские войска запускали в среднем 83,4 и 139,3 беспилотника на группу соответственно, а в начале марта этот показатель снизился до 128,8.

В то же время, с января по март 2025 года Россия редко использовала ракеты в ударах, но 6–7 марта произошло серьезное увеличение количества ракет – 67 штук, что является наибольшим числом в этом году. Для достижения максимального ущерба Украине Россия, вероятно, увеличила использование баллистических ракет «Искандер-М/КН-23» и крылатых ракет Х-101/Х-55, применяя также большой арсенал беспилотников и дронов-приманок для выявления и подавления ПВО Украины.

Институт изучения войны (ISW) считает, что приостановка американской военной помощи и обмена разведданными из Украины может позволить России активизировать свои крупномасштабные удары, направленные на истощение запасов украинского ПВО. Во время паузы в помощи США Украина, вероятно, будет вынуждена экономить свои перехватчики Patriot, что ухудшит способность противостоять российским ударам.

Также аналитики считают, что успешные удары по энергетическим объектам Украины могут оказать существенное влияние на ее способность обеспечивать энергетические потребности для обороны и гражданских нужд. Россия также продолжает наступательные операции на отдельных участках фронта, чтобы воспользоваться какими-либо последствиями прекращения американской помощи на поле боя.

Напомним, в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине для ее пересмотра.

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