Россия может возобновить массированные ракетные атаки по Украине: в Генштабе ВСУ рассказали когда

Россия с февраля 2022 года потратила по Украине 8000 ракет.

Россия уже осенью может вернуться к тактике массированных ракетных ударов по Украине.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины бригадный генерал Алексей Громов в ходе брифинга.

"По имеющимся данным, в июне этого года Россия планирует приступить к серийному производству стратегических крылатых ракет воздушного базирования типа Х-50, что позволит Кремлю осенью активизировать ракетные удары по территории нашей страны", – сказал Громов.

Также, по его словам, Россия потратила не менее 50% своего запаса зенитных ракет дальнего радиуса действия. В частности, с февраля 2022 года — это не менее 8000 ракет, преимущественно класса "земля-земля".

"На нынешнем уровне производства Россия не сможет восстановить свой резерв в среднесрочной перспективе, что может поставить под угрозу способность Москвы защищать свои стратегические интересы на Дальнем Востоке и на границе со странами НАТО", — отметил он.

Угроза ракетных ударов на Пасху

В Командовании объединенных сил ВСУ прокомментировали угрозу ракетных атак врага на Пасху. Генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что вероятность ракетных ударов на праздник существует. ПВО Украины готовится к вероятному отражению атаки. В то же время, в командовании призвали украинцев не игнорировать воздушную тревогу.

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