Россия может взорвать Запорожскую АЭС: Times назвало мотивы Путина

Российский диктатор может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы.

Президент России Владимир Путин вполне может распорядиться взорвать Запорожскую АЭС, чтобы укрепить свои пошатнувшиеся позиции.

Об этом в редакционной статье пишет издание The Times.

Авторы материала отмечают, что Путину важно сохранять лицо в глазах своих поклонников как авторитарному правителю. Поэтому главу Кремля к каким-либо радикальным действиям могут подтолкнуть ход войны против Украины, факт которой уже стал "огромной стратегической ошибкой", и попытка мятежа ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным.

Также читайте Путин больше не способен отдать приказ о подрыве Запорожской АЭС – Пионтковский

В статье также обращается внимание, что российская армия уже давно не может показать никаких реальных успехов на фронтах. Это сказывается на имидже счастливого и решительного российского лидера. А дополнительно шаткость позиций Путина продемонстрировали события 24 июня – то есть мятеж Пригожина. Тогда российская армия почти не сопротивлялась боевикам "Вагнера", а жители Ростова "с энтузиазмом приветствовали наемников".

"Это опасный момент для путинского режима и, следовательно, момент повышенной опасности для региона. Чтобы вернуть расположение политической удачи, Путин может поддаться искушению эскалировать войну в надежде на быстрые победы", — предполагают авторы материала The Times.

Там заметили, что российские войска уже взорвали Каховскую ГЭС, так что "вполне возможно, что у них есть и план удара по Запорожской атомной электростанции". В пользу этих подозрений свидетельствует и постепенное выведение из АЭС российских оккупантов и персонала станции.

Авторы публикации отмечают, что страны-члены НАТО должны решительно предупредить Россию, что не оставят без ответа диверсию на Запорожской АЭС с потенциально катастрофическими последствиями.

Какая сейчас ситуация на ЗАЭС: угроза теракта

Россия приготовила все для организации техногенной катастрофы на ЗАЭС. Об этом 1 июля предупредил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов.

В украинской разведке 1 июля также сообщили, что российские захватчики постепенно покидают территорию Запорожской АЭС. В частности, одними из первых оттуда выехали три работника "Росатома". Оккупанты также дали указания и украинским работникам станции эвакуироваться до 5 июля.

3 июля мэр оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что станцию и город покинули уже около сотни работников "Росатома" и часть коллаборантов, заключивших контракты с компанией. Враг не позволяет уехать из города работникам ЗАЭС.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк призвал мировых лидеров предупредить Россию о том, что любой теракт на ЗАЭС будет приравнен к применению тактического ядерного оружия.

Заметим, что аналитики Института изучения войны считают маловероятным теракт на ЗАЭС. Там считают, что Россия будет использовать шантаж и угрозы, чтобы остановить контрнаступление украинских войск и ограничить поддержку со стороны Запада накануне саммита НАТО.

Теракт на ЗАЭС готов - можно ли предотвратить беду, уже начались масштабные учения

Читайте также: