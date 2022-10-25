Россия может взять паузу и перегруппироваться: в США рассказали, как будет развиваться война дальше

Импульс на стороне Украины, но Россия еще не проиграла, отмечают аналитики.

Журналисты The New York Times проанализировали нынешний ход боевых действий в Украине и спрогнозировали, какими будут следующие 6 недель полномасштабной войны, начатой Россией во главе с диктатором Путиным при поддержке русского народа.

Об этом говорится в анализе на сайте NYT.

"Импульс сейчас на стороне Украины, и украинские чиновники оптимистично говорят о перспективах победы на поле битвы. Это также точка зрения оценок разведки США, которая видит окно возможностей в следующие шесть недель для Украины, чтобы добиться успехов на юге и северо-востоке, прежде чем непогода заставит армию противника сделать паузу и перегруппироваться", — говорится в сообщении.

Официальные лица США полагают, что боевые действия, вероятно, продлятся месяцами, и существует небольшая вероятность повсеместного развала российских сил. В то же время, по мнению американских чиновников, у Украины есть возможность добиться успеха на поле боя.

Считают, что осенняя непогода может замедлить боевые действия.

"Распутица: это то, что в русском языке называется сезоном непроездных дорог через грязи. Оно начинается поздней осенью и может замедлить боевые действия. Как только в феврале почва утвердится, армии противника смогут двигаться быстрее", — отмечают журналисты.

Впрочем, отмечается, что если сейчас армия РФ теряет темп, это не значит, что Россия проиграла войну. По мнению специалистов, РФ может использовать следующие четыре-пять месяцев для перегруппировки или, возможно, обучения своих только мобилизованных солдат.

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Специалисты считают, что Херсон и Луганск – это одни из "горячих точек", на которые стоит обратить внимание. Что касается Херсона, то официальные лица США считают, что продвижение Украины в скором времени может заставить российские войска в Херсоне отойти, вернув большую часть города под контроль Украины.

В материале напомнили, что российские оккупанты уже начали пытаться переместить около 60 000 человек из Херсона на восточный берег реки Днепр.

Что касается Луганска, то официальные лица США тоже считают, что украинские силы могут оцепить или сломать российские оборонные линии в этом восточном регионе. По их мнению, в ближайшие недели войска Украины могут взять под контроль один из городов, являющийся важным каналом поставки техники и оружия московским войскам на востоке. Таким образом, Россия будет лишена ключевого маршрута поставки.

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Что касается поддержки Украины, журналисты приводят не слишком позитивный прогноз. NYT напоминает, что Украина была поддержана десятками миллиардов долларов американской помощи, оружия и финансирования. Но, по мнению издания, "есть признаки того, что помощь может быть подвергнута сомнению", если республиканцы возьмут контроль над Конгрессом на промежуточных выборах.

Также аналитики указывают на такие факторы, как приближение зимы, дефицит энергии и высокой инфляции, возникшие в результате полномасштабного нападения России на Украину, которая уже 8 месяцев мужественно обороняется и постепенно отвоевывает свои территории.

Напомним, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что война в Украине может закончиться к лету следующего года. По его словам, россияне в ближайшее время, в первую очередь, будут пытаться удержать все, что они смогли захватить, и будут делать попытки хоть как-то продвинуться в Донецкой области.

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