Покровск. / © Новости "Капри"

Войска Российской Федерации, скорее всего, захватят Покровск и Мирноград в Донецкой области. Однако для этого оккупантам понадобится больше времени и они понесут большие потери, чем если бы военное командование России сосредоточило на этом направлении больше ресурсов из других участков фронта.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ( ISW ).

Американские аналитики отмечают, что военное командование РФ решило одновременно вести несколько наступательных операций по всему театру военных действий. В частности, в Харьковской области возле Волчанска и Купянска, на северо-востоке от крепостного пояса Донецкой области, вблизи пограничного стыка Донецк-Днепропетровск-Запорожская область и т.д.

В ISW отмечают, что российские войска в течение большей части войны пытались поддерживать одновременные наступательные операции на не поддерживающих друг друга направлениях. Постоянное выделение Россией человеческих ресурсов и сил на разные направления и изнурительное продвижение вместо того, чтобы приоритезировать ресурсы на Покровском направлении, продолжит кампанию врага по захвату Покровска.

"Российское военное командование доказало готовность мириться со значительными потерями и временем, необходимым для таких кампаний. Также РФ может опасаться, что уменьшение присутствия ее войск или темпов наступательных операций где-нибудь на театре военных действий может дать украинским силам возможность добиться успехов или передислоцировать силы в другие места", - говорится в отчете Института.

Американские специалисты считают, что, вероятно, Россия также стремится поддерживать видимость того, что ее армия добивается значительных успехов на всем театре военных действий. Однако противоречит реальности поля сражения.

Кроме того, добавляют в ISW, передислокация оккупационных сил и средств из некоторых участков фронта в масштабах, необходимых для быстрого разрушения украинского «кармана» на Покровском направлении, подорвала бы этот российский нарратив.

Напомним, Foreign Affair пишет о том, что Владимир Путин на год отстал от графика захвата Покровска, ведь планировала войти в город до ноября 2024 года. Несмотря на значительное преимущество в количестве, россияне не смогли быстро прорвать оборону. ВСУ ежемесячно уничтожают более 20 тысяч оккупантов.

По данным ВСУ, в настоящее время в Покровске находится более 300 россиян. В последние дни оккупанты активизировали усилия по проникновению в город на легкой технике через южные окраины. В частности, они воспользовались густым туманом, чтобы прорываться в город.