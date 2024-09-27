Россия может захватить Угледар: какой ценой и какие возможные последствия для фронта

Россияне могут захватить Угледар исключительно ценой потери тысяч солдат и единиц боевой техники.

Об этом пишет Forbes.

"Начавшееся на этой неделе решительное наступление 57-й мотострелковой бригады российской армии прорвало оборону 72-й механизированной бригады украинской армии. В настоящее время российские войска находятся в южном Угледаре — и истощенный украинский гарнизон, возможно, уже отступает на север", — считает военный аналитик издания Дэвид Экс.

Журналисты уточнили, что РФ пытается захватить Угледар с конца 2022 года. За это время российские оккупационные войска потеряли около тысячи единиц техники и несколько тысяч солдат, ведь 72 механизированная бригада с помощью мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников уничтожила целые российские бригады.

"155 бригада морской пехоты, которая на бумаге насчитывала около 3000 военнослужащих, теряла до 300 солдат ежедневно в течение нескольких дней подряд и была почти уничтожена до февраля 2023 года", — привели авторы материала данные Варшавского института.

Бригады морской пехоты и вспомогательные армейские подразделения РФ потеряли около тысячи танков, боевых машин, грузовиков и артиллерийских орудий, согласно подсчетам WarSpotting.

"Это примерно две бригады техники — почти шесть процентов всей техники, которую Россия потеряла за 31 месяц упорных боев в Украине", — говорится в статье.

Журналисты также подчеркнули, что потери украинских войск в Угледаре и вокруг него были значительно меньше.

Напомним:

Армия РФ воюет в окрестностях Угледара — города-крепости, уже неоднократно штурмовавшего с 2022 года. Наступление продолжается, по крайней мере, с трех сторон, создавая для украинских военных критические оборонные условия. Целью российской армии — как оттянуть силы ВСУ, так и захватить логистический узел на границе двух областей, считают аналитики.

Несмотря на постоянные атаки армии РФ, Угледар находится под контролем ВСУ, сообщила 26 сентября в своем Телеграмм-канале 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев, которая держит оборону города.

Россия может захватить весь Угледар, но то, насколько быстро или легко они смогут это сделать, отчасти зависит от дальнейших решений ВСУ, говорят аналитики Института изучения войны (ISW).

"Если украинское командование решит, что риск российского окружения Угледара или цена обороны самого населенного пункта слишком высока, украинские силы могут отступить. Это позволит РФ захватить Угледар относительно быстро и без участия в ближнем бою. Однако если украинские силы решат защищаться и смогут воспрепятствовать попыткам окружающих, российским войскам будет сложно бороться за город, который украинские силы укрепляли в течение двух лет", — считают эксперты.

Коваленко объяснил, что происходит в Угледаре

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