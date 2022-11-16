Россия может замедлить ракетные обстрелы инфраструктуры Украины – ISW

Армия РФ могла использовать значительную часть имеющихся у нее систем высокоточного оружия во время массированных ракетных ударов 15 ноября.

Армия Российской Федерации, вероятно, замедлит темпы обстрелов критической украинской инфраструктуры, поскольку во вторник, 15 ноября, она осуществила наибольшую серию ракетных ударов по критическим объектам Украины с начала войны, истощив свои запасы.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики также отмечают, что увеличение процента сбитых Украиной российских ракет свидетельствует об улучшении состояния украинской противовоздушной обороны за последний месяц.

По мнению экспертов, Кремль подготовил массированный ракетный удар до того, как президент Украины Владимир Зеленский представил мирное предложение из 10 пунктов на саммите G20 15 ноября.

По мнению аналитиков, Кремль намеренно и заранее спланировал массированный ракетный удар по Украине в преддверии выступления Зеленского на саммите "Большой двадцатки", учитывая, что ракетный удар по нескольким направлениям требует значительной военной подготовки.

Как отметили эксперты, официальный нарратив Кремля вокруг саммита G20 еще больше подтверждает незаинтересованность России в перспективе мирных переговоров с Украиной.

Массированная атака по объектам критической инфраструктуры 15 ноября

Во вторник, 15 ноября, агрессор Россия осуществила серию ракетных ударов по городам Украины, повредив многие объекты критической инфраструктуры. После обстрелов в Украине применили графики аварийных отключений света.

Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине от 24 февраля. Россия выпустила около 100 ракет по территории Украины.

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