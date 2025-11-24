Россия может запустить до тысячи "Шахедов", но при определенных условиях: авиаэксперт объяснил

Шахед / © iStock

Россия теоретически имеет достаточно пусковых площадок, чтобы применить около тысячи ударных БПЛА типа "Шахед". Однако одновременный массовый залп такого масштаба маловероятен.

Об этом в комментарии "24 Канала" рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.

По его словам, вместо одноразового удара враг может применить другую тактику - в течение суток запускать небольшие группы дронов, создавая постоянную нагрузку на украинскую систему ПВО.

Храпчинский уточнил, что такая схема напоминает "капельные атаки" по Одесской области, когда россияне в течение дня периодически запускают небольшое количество "Шахедов".

Это заставляет украинские силы постоянно обнаруживать и уничтожать новые цели, что истощает ресурсы ПВО.

"В общей сложности это возможно — запуск около тысячи БпЛА, но только в течение длительного времени, например до суток, с периодическими повторными пусками", — отметил эксперт.

