- Война
- 281
- 1 мин
Россия может запустить до тысячи "Шахедов", но при определенных условиях: авиаэксперт объяснил
Россия теоретически способна запустить около тысячи ударных дронов в пределах суток, однако сделать это одновременно технически невозможно.
Россия теоретически имеет достаточно пусковых площадок, чтобы применить около тысячи ударных БПЛА типа "Шахед". Однако одновременный массовый залп такого масштаба маловероятен.
Об этом в комментарии "24 Канала" рассказал бывший офицер Воздушных сил и заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский.
По его словам, вместо одноразового удара враг может применить другую тактику - в течение суток запускать небольшие группы дронов, создавая постоянную нагрузку на украинскую систему ПВО.
Храпчинский уточнил, что такая схема напоминает "капельные атаки" по Одесской области, когда россияне в течение дня периодически запускают небольшое количество "Шахедов".
Это заставляет украинские силы постоянно обнаруживать и уничтожать новые цели, что истощает ресурсы ПВО.
"В общей сложности это возможно — запуск около тысячи БпЛА, но только в течение длительного времени, например до суток, с периодическими повторными пусками", — отметил эксперт.
Ранее мы рассказывали, что Россия начала атаковать Украину новыми необычными "Шахедами".