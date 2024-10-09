Россия принялась применять редкую пушку типа Д-74 калибра 122 мм на фронте, несмотря на то, что ранее эти пушки не были доступны на складах окупантов.

Об этом сообщает Defense Express.

На базах консервации в России пушки Д-74 не фиксировались, зато отмечалось наличие 2000 единиц гаубиц М-30 калибра 122 мм, относящихся ко временам Второй мировой войны.

В статье говорится, что российские военные используют редкие пушки Д-74, тогда как логичнее было бы ожидать появления в их силах более распространенных М-30. Согласно российским источникам, пушки Д-74 были распроданы в "страны народной демократии" еще до 1980-х годов, поэтому их сохранение налицо вызывает сомнения. Автор статьи подчеркивает, что если такие пушки действительно остались, то их пришлось бы искать на старых складах.

Отмечается, что редкие пушки Д-74, используемые Россией, могут быть в наличии в Северной Корее. Кроме того, эти артиллерийские системы под индексом Type 59 когда-либо производились в Китае.

В статье рассматриваются несколько версий происхождения пушки Д-74, замеченной в армии России. Авторы отмечают, что эта пушка могла быть получена россиянами в рамках "помощи" от Северной Кореи или же была "откопана" из запасов в Сибири.

Пушка Д-74 – советская буксированная пушка, разработанная в 1950-х годах для замены предыдущих моделей. Она имеет повышенную баллистику и использует боеприпасы, аналогичные 130 мм. Серийное производство Д-74 началось в 1955 году, а первые орудия были приняты на вооружение в 1956 году. Кроме того, ее копия производилась в Китае под обозначением Тип 59-1.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе генерал Кристофер Каволи предоставил Конгрессу список вооружения и техники, которые, по его мнению, могут существенно усилить Вооруженные силы Украины в борьбе с российской агрессией.

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