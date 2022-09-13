Россия на Харьковщине потеряла танковую армию, предназначенную для обороны Москвы — британская разведка

ВСУ в Харьковской области разбили первую гвардейскую танковую армию России — элитное военное объединение, которое создавалось для обороны Москвы и противостояния с НАТО.

Выведенные в течение последней недели из Харьковской области части российских войск были из состава первой гвардейской танковой армии, подчиненные Западному военному округу.

Об этом сообщает британская разведка.

Она понесла значительные потери на начальном этапе вторжения и не была полностью восстановлена до начала украинского контрнаступления в Харькове.

Танковая армия была одной из самых престижных российских армий, выделялась для обороны Москвы и предназначалась для проведения контрударов в случае войны с НАТО.

"Поскольку состояние первой гвардейской танковой армии и других формирований западного военного округа сильно ухудшилось, обычные силы России, предназначенные для противодействия НАТО, серьезно ослаблены. Вероятно, России понадобятся годы, чтобы восстановить этот потенциал", — сообщает разведка.

Напомним, Зеленский сообщил, что с начала сентября удалось деоккупировать более 6 тысяч квадратных километров территории Украины. ВСУ освобождают украинские территории на юге и востоке. Движение войск продолжается.

Подлые удары России по энергообъектам и людям - Зеленский объяснил месть оккупантов

Читайте также: