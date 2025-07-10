Война в Украине / © Associated Press

Реклама

Российские войска пытаются обойти Покровско -Мирноградскую агломерацию с восточной стороны – со стороны Мирнограда.

Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер ОСУВ «Хортица» Виктор Трегубов.

«Интенсивность боев там самая высокая на линии фронта. За минувшие сутки – 67 боевых столкновений, это очень много. Если зимой россияне хотели обойти Покровско-Мирноградскую агломерацию с запада и потерпели довольно жесткое поражение, то сейчас они пытаются обходить ее с востока, с Мирноградской стороны. Там им легче за счет того, что там меньше населенных пунктов, они задействовали большое количество сил и средств и пытаются проходить к северу от трассы "Покровск - Константиновка", чтобы иметь выход на обход Покровска со стороны Мирнограда или выход непосредственно на Константиновку», - пояснил он.

Реклама

Трегубов отметил, что украинские силы сейчас пытаются остановить врага в этом направлении.

«Там все, что у них есть — 110 тысяч личного состава только плюс один из немногих направлений, где до сих пор ограниченно применяется тяжелая техника — более чем на других направлениях, ее стало гораздо меньше, чем раньше, а здесь ее еще осторожно используют», — сказал спикер.

По его словам, тактика россиян остается неизменной в течение всего года.

«Очень широкое использование БПЛА всех типов, штурмы с помощью легкой техники и эта инфильтрация пехотных подразделений — попытка проникнуть за линию украинских сил, зацепиться где-то, в каком-то населенном пункте, в каком-то здании и подтягивать силы. подытожил Трегубов.

Реклама

Ранее сообщалось, что Россия собрала на Покровском направлении более 100 тысяч военных .

Мы ранее информировали, что Россия меняет тактику и хочет иначе окружить Покровск .