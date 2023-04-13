Россия на поле боя стала слабой, но ВСУ до конца лета не вернут захваченные территории – аналитик

Будущее контрнаступление украинской армии имеет все шансы привести к завершению войны на выгодных для Украины условиях.

Об этом пишет исследователь Фонда Карнеги за международный мир и директор стратегических программ организации Defense Priorities Райан Менон, сообщает Foreign Affairs.

"Россия на поле боя исключительно слаба, и даже мобилизация ей мало помогла. Лобовые атаки в Бахмуте, которые дали минимальный результат, показывают, что россияне вряд ли сделали много выводов из своих военных неудач в начале полномасштабного вторжения", ― пишет Менон.

Атаки у Авдеевки и, особенно, под Угледаром усиливают этот тезис.

Украинские войска, однако, смогли подготовить резервы, также в них поступает все больше западной техники. Потери в ВСУ также немалые, однако по сравнению с россиянами – украинцы в гораздо лучшей позиции. И, в отличие от россиян, своей атаки украинцы до сих пор не начали.

Если украинцам удастся со стороны Херсона или Запорожья дойти до предела Крыма, учитывая новое западное оружие, ВСУ легко смогут ударить и по целям на полуострове, и по Крымскому мосту. Потеря Крыма станет аналогом политической смерти для Путина, следовательно, на этом этапе он станет значительно более готовым к компромиссам, предполагает аналитик.

Менон не рассматривает вариант, что Украине в течение весны-лета удастся отвоевать всю территорию, которую россияне захватили после 2014 года, утверждая, что для этого у Украины ресурсов пока не хватает.

"Они вернут 93% территории, которую имели до вторжения 2022 года, или же 89% земель, которые имели до начала войны 2014 года. А главное ― полностью разрушат путинскую мечту о возвращении страны к орбите российского влияния. Напротив, война ускорила таяние пророссийских сантиментов" в Украине — и большинство украинцев предпочитают не иметь с Россией ничего общего", — добавил он.

Ранее стало известно, что в США считают, что война России против Украины будет продолжаться в 2024 году. К тому времени ни одна из сторон не сможет одержать победу.

Сообщается, что даже если Украине удастся отвоевать значительную часть своей территории у российских оккупантов, а также получится нанести ВС РФ серьезные потери, то мирные переговоры не начнутся.

"Переговоры о прекращении конфликта маловероятны в течение 2023 года при всех рассмотренных сценариях", — говорится в секретном документе, попавшем в Сеть.

Срыв контрнаступления из-за утечки документов - в США наконец-то заговорили

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