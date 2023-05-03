Россия на вокзале Херсона обстреляла пассажирский поезд, есть пострадавший: первые подробности

В момент обстрела пассажиры были в укрытии.

Российские террористы в среду, 3 мая, обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. Пострадал проводник, его спасают медики.

Об этом сообщает "Укрзализныця".

Оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал Херсона. Террористы попали по пассажирскому поезду. На месте происшествия пострадал проводник, его спасают медики.

"На момент обстрела посадка начата не была, пассажиры находились в безопасном укрытии. Поезд во Львов со 116 пассажирами на борту отправился из Херсона с задержкой 14 минут. Вагоны с повреждениями в результате обстрела будут оперативно заменены по станции Николаев. Просим сохранять спокойствие и следить за объявлениями, железная дорога всех довезет до безопасности", — говорится в сообщении.

Напомним, российские террористы уже несколько дней беспощадно обстреливают Херсон и область. 3 мая россияне снова атаковали Херсон и нанесли удар по единственному работавшему гипермаркету. В результате атаки врага погибли работники и посетители заведения.

Также в Херсоне вводят длительный комендантский час – он начнется с 20:00 5 мая и продлится до 6:00 8 мая.

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