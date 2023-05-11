Россия на войне использует танки без динамической защиты: почему РФ не жалеет свое войско

На танках отсутствует динамическая защита, поскольку она влияет на их мобильность.

Российские оккупанты отправляют на войну против Украины устаревшие танки Т-54/55. На них отсутствует динамическая защита, позволяющая скорее отправить на "концерт в Кобзон" военных РФ.

Об этом на своей странице в соцсети написал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

“В глаза бросается отсутствие динамической защиты. В то время как беднягу Т-62М они увешивали с башни к каткам "Контактом-1", имеющим еще меньшую броню, простреливаемую на ура из РПГ-7, танк, вообще не получил ни одного "кирпича", — подчеркнул Александр Коваленко.

По его словам, это могло быть сделано с точки зрения практичности, поскольку излишняя нагрузка на Т-54/55 делает его менее мобильным, а также повышает аварийность.

“Видимо, по бездарной модернизации Т-62М смогли сделать выводы. Ведь действительно, не может же в РОВД быть все так плохо, что даже не хватает "Контакта-1"...”, — подчеркнул огладач.

Напомним, что США модернизируют танки Abrams перед отправкой в Украину.

Читайте также: