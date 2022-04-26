Россия на войне против Украины потеряла техники более чем на 5,3 млрд долларов

Россия на войне против Украины потеряла техники более чем на 5,3 млрд долларов

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряла техники более чем на 5,3 млрд долларов. Это все визуально подтвержденные потери современных танков и БТР, без старых модификаций, которые невозможно оценить.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Отмечается, что сумма подсчитана по состоянию на 25 марта 2022 года – более месяца назад. Сейчас она уже значительно больше.

Среди крупнейших для ВС РФ потерь – не менее 74 танков Т-80. Только по этой категории – $185 млн.

Общую стоимость тяжелой техники, которую Россия потеряла в Украине, сравнима с годовым бюджетом столицы Башкортостана, городом Уфа.

Напомним, по состоянию на 26 апреля общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составили около 22,1 тысячи человек. Данные уточняются.

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