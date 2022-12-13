Россия, на выход: когда оккупанты могут уйти с Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о существовании соглашения о выводе тяжелого вооружения России с Запорожской атомной электростанции во временно захваченном Энергодаре. По его словам, сейчас ведутся переговоры с участием МАГАТЭ об условиях выведения и создания зоны безопасности вокруг АЭС.

Украинская сторона настаивает на полной деоккупации ЗАЭС, но в Кремле отрицают наличие каких-либо договоренностей по этому поводу. В то же время появляются сведения о развертывании на ЗАЭС российских "Градов", чтобы прекратить слухи о возможном отступлении из Энергодара.

ТСН.ua разбирался, какова сегодня ситуация вокруг Запорожской АЭС.

Что говорят в МАГАТЭ

Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси и глава украинского Кабмина Денис Шмыгаль 13 декабря провели встречу в Париже, где обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС. Гросси сообщил, что в ближайшее время направит постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южно-Украинской, а также на Чернобыльской АЭС.

Шмыгаль подчеркнул, что демилитаризация Запорожской АЭС – пункт №1 мирного плана президента Владимира Зеленского. Премьер настаивает, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия России в отношении украинской станции.

Ранее глава МАГАТЭ заявлял в интервью итальянским СМИ, что российские оккупационные войска в ближайшее время могут покинуть территорию ЗАЭС. По его словам, Киев и Москва уже согласились не вести обстрелы атомной станции и не открывать огонь на ее территории.

Как сообщил Гросси, украинская сторона настаивает на том, чтобы российские войска убрали все оружие с территории Запорожской АЭС, и МАГАТЭ поддерживает эти требования. Российская сторона не против такого условия и не просит ничего взамен.

"Это то, чего требуют украинцы, и их точка зрения ясна. И это в любом случае было бы частью общей договоренности", — отметил Гросси.

По мнению главы МАГАТЭ, Украина и Россия договорятся о создании зоны безопасности для ЗАЭС до конца года. Он отметил, что в ходе переговоров стороны уже добились значительного прогресса в обсуждении нескольких ключевых пунктов.

ВСУ могут забрать ЗАЭС "тепленькой" — Арестович

Советник Офиса президента Алексей Арестович 4 декабря заявил, что оккупанты вскоре могут покинуть Запорожскую АЭС, выдав это за "жест доброй воли". Советник Офиса президента объяснил, что это возможно в случае наступления ВСУ на Мелитополь.

"Нам там даже воевать не надо: мы подошли, окружили, подождали, пока они там сдохнут, и забрали Запорожскую АЭС тепленькой и без единого повреждения. Они это знают. Поэтому все разговоры — не жест доброй воли, а это их меры по отчаянным попыткам обеспечить оборону юга и сделать так, чтобы часть их сил и средств не попала в ловушку, в том числе и в Энергодаре", — объяснил Арестович.

Однако спикер МИД России Мария Захарова настаивает, что Кремль не собирается передавать контроль над станцией какой-либо третьей стороне в рамках соглашения о создании зоны ядерной безопасности вокруг нее.

"О каком-либо выводе ЗАЭС из-под российского контроля или передаче контроля над ней какой-либо третьей стороне не может быть и речи", — говорит спикер МИД РФ.

Кроме того, представитель МИД РФ опровергла заявление генерального директора МАГАТЭ о том, что Украина и Россия "близки к заключению соглашения по ЗАЭС".

Зеленский предложил Путину убираться и назвал срок

Президент Украины Владимир Зеленский 12 декабря во время своего обращения к лидерам стран-участниц G7 призвал Россию завершить войну к Рождеству и начать вывод войск не только с ЗАЭС, но и со всех оккупированных территорий.

"Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины. Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий", — подчеркнул президент.

Заявление Зеленского прокомментировал представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

"О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи", — сказал Песков.

Он посоветовал украинской стороне "принимать сложившиеся за это время реалии", намекая на оккупацию Россией южных и восточных территорий.

Когда оккупанты уйдут из Энергодара: три прогноза экспертов

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире "24 канала" выразил мнение, что освобождение ЗАЭС от армии России возможно уже до конца года.

"МАГАТЭ пытается оказать серьезное давление на Россию по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской атомной станции. Кроме того, достаточно мощно давит на Россию в этом вопросе господин Эрдоган, президент Турецкой республики. Не забываем, что и Макрон подключился к этой работе, даже Папа Римский. Но главный фактор, который может заставить россиян уйти с этой станции – что украинские Вооруженные силы понемногу освобождают Запорожскую область", – заявил Омельченко.

По его мнению, достаточно реальный сценарий, что "Запорожская атомная станция вернется под контроль МАГАТЭ и затем под контроль украинской компании "Энергоатом" к новому году".

Такое же мнение разделяет военный эксперт Роман Свитан.

"МАГАТЭ давит на "Росатом", а Орбан и Эрдоган давят на Путина, чтобы выполнить условия МАГАТЭ о полной демилитаризации Запорожской АЭС и Энергодара в частности. Я думаю, к новому году этот процесс будет завершен, и россияне выйдут как минимум с ЗАЭС, максимум – из Энергодара", — прогнозирует он.

В свою очередь, военный эксперт Александр Коваленко считает, что освобождение Энергодара возможно при контрнаступлении ВСУ, а благоприятные условия для этого появятся не раньше первого квартала 2023 года.

"Не могу исключать того, что когда ВСУ начнут продавливать россиян на Запорожском плацдарме, они резко используют нарратив о МАГАТЭ и покинут северо-западный выступ. Возможно так и будет. Но не сейчас и не завтра, и не через неделю", — считает Коваленко .

Как подчеркнул эксперт, условия для контрнаступления пока не сформированы, поэтому "говорить о бегстве оккупантов рано, но все равно это неотвратимо".

Читайте также: