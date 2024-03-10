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Россия начала атаковать Украину новым мощным оружием: в CNN рассказали об угрозах

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Россия начала атаковать Украину новым мощным оружием: в CNN рассказали об угрозах

Авиобомба. Иллюстративный / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Россия превратила основное оружие советских времен в бомбу, которая может создать кратер шириной в пятнадцать метров.

Россия начала использовать на фронте мощную фугасную авиабомбу FAB-1500. Она весит 1,5 тонны, а почти половина ее состоит из фугасов и наводится на цель с помощью системы наводки и выдвижных крыльев.

Об этом пишет американское издание CNN.

По мнению авторов СМИ, это новое оружие якобы "уничтожило украинскую оборону и пошатнуло весы на линии фронта. FAB-1500 является еще одним примером того, как Россия ведет свою войну в Украине, нанося огромные разрушения, прежде чем попытаться захватить территорию".

Отмечается, что Россия превратила основное оружие советских времен в бомбу, способную создать кратер шириной пятнадцать метров. Авиабомбу доставляют истребители с расстояния примерно 60-70 километров, вне зоны действия многих украинских ПВО.

FAB-1500 наводится на цель с помощью системы наводки и выдвижных крыльев, позволяющих ему скользить по цели.

Джозеф Тревитик, писавший о разработке бомбы для TheWarZone, говорит, что они "предлагают новый и гораздо более разрушительный вариант удара с дистанции для многих российских тактических реактивных самолетов, который также помогает пилотам держаться подальше от обороны противника".

Как пишет CNN, FAB-1500 является самой мощной в семействе "тупых бомб" советской эпохи, которые сейчас превращаются на заводе под Москвой в дешевую, но мощную версию ракеты.

Напомним, 7 марта россияне ударили КАБами по домам в Волчанске, в результате чего погибла женщина.

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