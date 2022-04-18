"Россия начала битву за Донбасс": Зеленский рассказал, как Украина будет защищать свои территории от врагов

"Россия начала битву за Донбасс": Зеленский рассказал, как Украина будет защищать свои территории от врагов

"Мы будем бороться и защищаться, мы будем это делать ежедневно", подчеркнул Зеленский.

Российские войска начали битву за Донбасс, к которому давно готовились. Там сейчас находится значительная часть российской армии.

Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в новом традиционном обращении в понедельник, 18 апреля.

По словам Зеленского, во время нового наступления на восток и юг российская армия действует более продуманно, осторожно, чем раньше. Но, как отметил украинский президент, вооруженные силы Украины выбьют до последнего врага.

"На востоке и юге нашего государства кафиры пытаются атаковать в последнее время немного более продуманно, чем это было раньше. Давят, ищут слабое место в обороне нашего государства, чтобы найти и зайти туда основными силами. Пожалуй, российские генералы, привыкшие не считать любое какие потери убили уже столько российских военных, что даже им приходится быть осторожнее, потому что никого не останется, чтобы наступать. Впрочем, пусть не надеются, что это им помогу. Это вопрос времени, когда вся территория нашего государства будет освобождена от оккупантов", — сказал глава государства.

Зеленский заявил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которому давно готовились. Значительная часть русских войск сконцентрирована там для наступления.

"Ничего украинского не отдадим, а чужого нам не нужно": обращение Зеленского за 18 апреля

"Сколько бы туда ни сгоняли военных, мы будем бороться и защищаться, мы будем это делать ежедневно. Ничего украинского не отдадим, а чужого нам просто не нужно", — подчеркнул украинский президент.

"И я благодарен всем нашим бойцам, всем нашим героическим городам на Донбассе, Мариуполю, а также городам Харьковщины, которые держатся. Которые защищают судьбу всего государства, сдерживая силы захватчиков. Рубежное, Попасная, Золотое, Лисичанск, Северодонецк, Краматор которые на протяжении всех этих лет и навсегда – с Украиной", — выразил благодарность всем защитникам Украины.

Напомним, в СНБО подтвердили, что утром в понедельник, 18 апреля, Россия начала активную фазу на Востоке. По словам Данилова, российские солдаты хотят "подарить" Путину территории Луганской и Донецкой областей к Пасхе.

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