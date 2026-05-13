Россия начала большую атаку по Украине: эксперт предупредил о «тяжелой ночи»

Днем 13 мая российские войска начали массированную атаку беспилотниками по Украине. По данным мониторинговых каналов, враг мог применить около 300 ударных и имитационных дронов, двигавшихся несколькими волнами в разных направлениях.

Военный эксперт, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в комментарии "Телеграфу" заявил, что атака может быть частью длительного комбинированного удара по критической инфраструктуре Украины.

По его словам, Россия пытается давить на тыл, бить по объектам жизнеобеспечения и создавать панику среди населения.

«Первая и ключевая цель – это деморализация тыла для того, чтобы Украина согласилась на капитуляцию, приняла российские условия. А для достижения есть разные цели: начиная от ударов по внутренней инфраструктуре, внешней инфраструктуре, энергетической инфраструктуре жизнеобеспечения, наиболее населенным пунктам. Все оно ложится в одну канву», - сказал Лакийчук.

Враг мог готовить удар еще до 9 мая

Эксперт отметил, что в течение ночи и утра уже была первая волна Шахедов, а днем можно было насчитать еще несколько волн атак.

По словам Лакийчука, россияне могли готовиться к ракетно-дроновому удару еще до 9 мая. На это, в частности, указывали перелеты стратегической авиации и загрузки ракет "Калибр" на морские носители.

«Не зря и высшее политическое руководство предупреждает об угрозе мощнейшего удара противника. Тяжелая ночь будет», — подчеркнул он.

Какими могут быть последствия атаки

Лакийчук пояснил, что последствия ударов будут зависеть от того, какие именно цели изберет враг, а также эффективность работы украинской противовоздушной обороны.

В ночь на 13 мая РФ уже ударила по подстанции в Полтаве, из-за чего возникли проблемы с электроэнергией в нескольких регионах.

«Готовиться нужно к тяжелой ночи. И, возможно, к тяжелым последствиям», — подытожил эксперт.

Массированная атака 13 мая

Напомним, 13 мая Россия наносит массированную атаку по ряду областей запада и центра Украины — под ударом Ровенская, Волынская, Житомирская, Киевская, Хмельницкая, Тернопольская, Львовская области и даже Закарпатье.

В ГУР заявили, что комбинированная воздушная атака России по Украине, которая может носить длительный характер. В разведке предупреждают, что враг использует ударные беспилотники для перегрузки украинской системы ПВО и подготовки к следующим волнам атак.

