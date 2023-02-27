Россия начала бомбить Украину модернизированными ракетами: эксперт объяснил "новацию" оккупантов

Россия начала модернизировать ракеты, которыми бомбит Украину. При производстве ракет враг добавляет к ним новые детали и усовершенствует их специальными ловушками, чтобы обходить ПВО Украины.

Об этом рассказал авиационный эксперт Валерий Романенко в комментарии РБК-Украина.

Так, в одной из ракет Х-101, запущенной россиянами 10 февраля, украинские военные нашли блок с ловушками.

Романенко объяснил, что когда такая ракета во время атаки фиксирует радиолокационную станцию при наших зенитно-ракетных комплексах, этот блок автоматически отстреливает ложные цели — диполя. Они создают помехи для радаров.

"У ракеты есть сигнализатор, если она уловила облучающий сигнал радиатора — она отстреливает 2-3 ловушки, которые образуют облако. И за этим занавесом ее несколько минут не видно. Далее она пролетела и вылетела из зоны осмотра радара — ПВО ее потеряла, следующий радар ее снова находит", — объяснил авиационный эксперт.

По его словам, подобная модернизация осложнила Украине отслеживание ракет. Он допускает, что информация о "фальш-целях" при обстреле 16 февраля, это именно результат работы блоков с ловушками.

В целом, по данным Генштаба ВСУ, за год полномасштабного вторжения, с 24 февраля 2022 года, Россия выпустила почти 5 тысяч ракет по территории Украины.

Напомним, представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк предупредил, что новыми целями россиян может стать транспортная и гидротехническая инфраструктура.

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