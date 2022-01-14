Россия начала экстренную проверку боевой готовности на территории ОРДЛО

Россия начала экстренную проверку боевой готовности на территории ОРДЛО

Россия проверяет запасы и условия хранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств.

Россия начала проверку боевой и мобилизационной готовности 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов (АК). В частности, некоторую технику выгоняют на полигоны.

Об этом в Facebook сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении говорится, что с начала текущей недели комиссией 8-й армии Южного военного округа Вооруженных сил РФ начата масштабная проверка боевой и мобилизационной готовности 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов.

"Отдельные подразделения соединений и частей оперативной группировки российских оккупационных войск выведены на полигоны для занятий по тактической, инженерной и огневой подготовке, в т. ч. с проведением стрельб экипажами танков и боевых машин, артиллерийскими и минометными расчетами", — отмечают .

Кроме того, Россия проверяет запасы и условия хранения вооружения, боеприпасов, военной техники и материальных средств, ввезенных из РФ для формирования частей (подразделений) мобилизационного резерва 1 и 2 АК.

Напомним, в Пентагоне заявляют, что две трети российских войск на территории Украины переброшены из других регионов РФ.

К тому же, в незаконно аннексированном украинском Крыму начались военные учения РФ с участием береговых противокорабельных ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

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