"Россия начала готовиться к новой операции": эксперт о военной активности оккупантов

Армия России хочет взять оперативную паузу на фронте, чтобы подготовить резервы для новой операции. Для этого оккупанты пытаются втянуть ВСУ в вязкие бои, как в Бахмуте.

Об этом рассказал военный эксперт Михаил Самусь в эфире всеукраинского телемарафона на Youtube-канале ТСН.

"Если посмотреть на карту в стратегическом плане, то Россия сейчас хотела бы взять оперативную паузу для того, чтобы подготовиться к следующим стратегическим действиям, возможно, новой стратегической операции. Возможно, ее можно будет назвать "Бросок мангуста-2", особенно после тех заявлений, которые были на коллегии министерства обороны России несколько дней назад об увеличении численности вооруженных сил России до 1,5 млн человек, увеличении призывного возраста до 30 лет и так далее", — рассказал он.

По мнению эксперта, "это означает, что Россия начала готовиться к новой операции, но чтобы подготовить новые группировки, им нужно не менее двух месяцев".

"Очевидно, что они не хотели бы допустить в эти два месяца новых украинских наступательных операций, чтобы этот "Бросок мангуста" не получился так же, как 24 февраля — просто прыгнули в бездну. Они хотели бы втянуть украинскую армию в вязкие бои, например, как в Бахмуте и других местах на Донбассе", – считает Самусь.

Как объяснил военный эксперт, россияне после удачной херсонской операции ВСУ "хотели бы сбить этот темп, не допустить в течение двух месяцев наступательной операции украинской армии".

По его словам, оккупанты сейчас "проводят тактические действия для того, чтобы втягивать украинскую армию в новые очень кровопролитные и интенсивные бои, которые на данный момент вроде бы ничего не решают, но затягивают время и дают возможность России готовить свой стратегический резерв".

Напомним, президент России Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря внезапно заявил, что не хочет "раскручивать маховик военного конфликта". При этом глава Кремля сообщил о готовности садиться за стол переговоров и обвинил Украину в нежелании договариваться.

Также российский диктатор отметил, что интенсификация боевых действий в Украине "ведет к неоправданным потерям".

Аналитики американского Института изучения войны пришли к выводу, что Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине.

В свою очередь, в ВСУ считают, что затяжная война в любом случае будет играть против РФ, поскольку будет негативно влиять на настроения в обществе. В результате в России может возникнуть системный кризис.

Политолог Владимир Фесенко заявил, что намеки Кремля на подготовку к затяжной войне адресованы Западу. Мол, Путин надеется, что Запад "устанет от войны и начнет договариваться".

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