Россия начала использование фосфорных боеприпасов в Украине: чем страшны, как от них спастись

Прежде всего, такое оружие приводит к ожогам дыхательных путей и смерти, особенно в закрытом помещении.

Сейчас Россия использует против украинцев весь свой людоедский убийственный арсенал, включая фосфорные боеприпасы. Такой вывод можно сделать из нескольких случаев, зафиксированных буквально в эти дни.

Об этом говорится в ТСН.

Специалисты считают, если оказался рядом со взрывом фосфорной бомбы в городской застройке, то наверняка никак не спастись, но это в теории. Практика говорит, что шансы есть. 21 марта они сбросили на Краматорск запретные фосфорные бомбы. Так считает заместитель председателя Департамента патрульной полиции Алексей Белощицкий. "Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции – это для цивилизованного мира", — написал он в Facebook.

Есть видео, где люди пытаются справиться с последствиями взрыва.

А вот в Попасной ночной фейерверк в небе, зафиксированный местными. На самом деле это страшный фейерверк. Высокая температура горения белого фосфора 1000 градусов и даже более 2 с половиной тысяч градусов, способность самовоспламеняться при контакте с кислородом — все это приводит к тяжелым ожогам. В первую очередь, к ожогам дыхательных путей и смерти.

То, что использовали в Попасной, очень похоже на смертельные салюты, которые устраивала Россия в Сирии. "Белые шлемы", есть такая гуманитарная организация, собирали свидетельство использования Россией белого фосфора в Идлибе и Ракки. Там россияне выжигали города целыми кварталами. Обстреливали реактивными снарядами 9м22 с зажигательной фосфорной начинкой. Или забрасывали бомбами ЗАБ, расшифровывается, как зажигательная авиабомба. Пятидесятикилограммовая ЗАБ-50 известна еще со времен Второй мировой. На самом деле примитивное, но страшное оружие.

Зажигательные боеприпасы, кстати, пытались запретить еще с девятнадцатого века, потому что их эффективность против военных, особенно в мобильной войне, довольно сомнительна.

Есть толстенная стопка международных документов, которые запрещают или ограничивают фосфор. Боеприпасы с фосфором запрещены для использования Конвенцией ООН «О негуманном оружии». Статья 2.2 Протокола о запрете или ограничении зажигательного оружия в Конвенцию о конкретных видах вооружения полностью запрещает использование фосфорных боеприпасов в городской застройке.

И недаром — способность фосфора зажигаться при контакте с кислородом все это приводит к тяжелым ожогам. В первую очередь, к ожогам дыхательных путей и смерти. Особенно в закрытом помещении.

Оружие, содержащее белый фосфор, распространяет горящее соединение, пока весь фосфор не выгорит, или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особенно тяжелые и болезненные увечья, или спровоцировать медленную и мученическую смерть. Для лечения таких ранений требуется специально обученный медицинский персонал, который при работе тоже может получить фосфорные раны.

Какие раны вызывает белый фосфор можна было увидеть на Ближнем Востоке в больницах. Сверху маленькие дырочки, а внутри просто выжжены кошмарные полости человеческих тканей. Особая черта применения фосфорной бомбы, является обугливание органических тканей с сохранением одежды, т.е. легких. И это может произойти даже в 150 метрах от эпицентра взрыва зажигательных боеприпасов. Поэтому применение белого фосфора дает сочетанный эффект не только дым и пламя, но и психологический шок.

Признак применения – белый налет на месте взрыва, поэтому доказательства нарушения Конвенции о конкретных видах вооружения, достаточно легко собрать. Собственно этим уже занимаются международные организации.

Что делать, если очутился в зоне применения таких бомб. Фосфор занимается при контакте, с кислородом, с воздухом, поэтому его блокируют водой или чем-то с содержанием воды. Проникающие ранения немедленно лечат путем подавления раны влажной тканью или влажной грязью, изолируя ее от кислорода, пока нельзя будет удалить дольки фосфора: военные обычно делают это с помощью штыка, или ножа, если это возможно. Грубо говоря, выковыривают.

И еще одна тревожная оговорка. Вчера, есть данные, что Путин провел закрытое совещание со своими приспешниками Патрушевым, Шойгу, Герасимовым, Бортниковым и поставил задачу достичь победы, даже если потери российской армии составят 50 тысяч оккупантов. То есть, своих людей он тоже готов убить. И в то же время приказал беречь российскую технику. Это значит, что изверги в российской униформе могут активнее использовать примитивные боеприпасы, в частности, с белым фосфором, которые без разбора убивают и своих, и чужих.

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