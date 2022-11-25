Россия начала использовать определенный тип ракет для ударов по Украине, и это неслучайно – военный эксперт

Использование, прежде всего, ракет Х-101 может быть связано с тем, что России их легче производить.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал, какие ракеты преимущественно начали использовать российские террористы для ударов по Украине и почему так произошло.

Свое мнение он высказал в эфире "Радио НВ".

По его словам, во время первых массированных ракетных ударов по Украине россияне специально использовали различные типы ракет, поскольку для каждой номенклатуры ракетного оружия есть свой алгоритм противодействия. Вероятно, они пытались заставить украинскую ПВО использовать их одновременно, чтобы снизить ее эффективность.

"Когда одновременно используется Калибр, Х-101, а тут еще и Shahed-136 летит, а тогда еще и Искандер запускают, то та же локация, имеющая противовоздушную защиту, она не могла бы эффективно отрабатывать по одному из видов этого оружия", – объяснил он.

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Он также предположил, что использование различных ракет могло быть связано с недостаточностью какой-то одной унификации ракетного оружия.

"Собрали то, что было в то время, когда подготовили этот удар", — заметил он.

Эксперт отметил, что в последнее время российские террористы пытаются накапливать унифицированный боекомплект, основой которого являются авиационные ракеты Х-101.

По словам Коваленко, это может быть связано с тем, что на складах и центрах хранения этого типа ракетного оружия осталось больше другого. Кроме того, России их легче производить, то есть у них значительно больше запчастей.

"Поэтому мы можем говорить о том, что в будущем они также будут делать упор на Х-101", — сказал Коваленко.

Напомним, в ГУР Минобороны сообщили, что для наведения ракет на цели в Украине российские террористы используют собственную разработку, которая является аналогом GPS, но микрочипы к ней — иностранного производства.

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