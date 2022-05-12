Россия начала использовать в своей военной технике чипы из посудомоечных машин — WP

Россия начала использовать в своей военной технике чипы из посудомоечных машин — WP

Из-за запрета продаж западных технологий российские инженеры вынуждены использовать в военной технике компьютерные чипы, предназначенные для бытовой техники.

Нескольким производителям российских танков пришлось приостановить производство из-за отсутствия таких компонентов.

Об этом заявила министер торговли Джина Раймондо, сообщает The Washington Post.

"У нас есть сообщения от украинцев, что когда они находят российскую военную технику, она заполнена полупроводниками, которые они вытащили из посудомоечных машин и холодильников", — сказала Раймондо.

В своем выступлении в Сенате она также указала на недавние сообщения о том, что два российских производителя танков были вынуждены остановить производство из-за нехватки комплектующих. Также есть данные о том, что "Уралвагонзавод" и Челябинский тракторный завод остановили производство из-за нехватки необходимых компонентов.

Дефицит полупроводников связан с тем, что российское военное производство находится в зависимости от западной электроники.

По данным исследователей из Conflict Armament Research, российские военные беспилотники, сбитые над Украиной в последнее время, были оснащены электроникой и компонентами западного производства.

Ранее сообщалось, что в армии РФ нет сотен тысяч новых солдат или новых танков, готовых вступить в бой против Украины. В то же время ВСУ активно поддерживают международные партнеры, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета они попытаются вернуть Россию на позиции, которые она занимала до 23 февраля.

Российские оккупанты пытаются вести наступление вдоль линии столкновения

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