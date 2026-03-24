Российские военные на бронетехнике / © Associated Press

Реклама

Российские войска активизировали наземные атаки по всей линии фронта в Украине, начав весенне-летнее наступление 2026 года. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и эксперты раскрыли стратегию врага и колоссальную цену продвижения РФ.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны (ISW).

Весенне-летнее наступление России

Сырский сообщил, что в течение последней недели российские войска значительно активизировали наземные атаки по всей линии фронта. Это соответствует оценке аналитиков относительно вероятного начала весенне-летней наступательной кампании РФ в 2026 году.

Реклама

По словам главкома ВСУ, в период с 17 по 20 марта противник резко нарастил интенсивность штурмовых действий, осуществив 619 атак за четыре дня. В то же время аналитики ISW еще 21 марта предположили, что российские силы могли начать наступление против «Пояса крепостей» Украины после существенного увеличения механизированных и моторизованных атак на разных участках фронта, а также на фоне активных обстрелов и переброски техники и личного состава на передовую.

Планы РФ и потери на фронте

Сырский также отметил, что российское командование пытается наращивать резервы и рассчитывает использовать весенние погодные условия, в частности туманы, чтобы снизить эффективность украинских дронов и артиллерии во время дальнейших наступлений.

Кроме этого, по данным главкома, российская армия привлекла десятки тысяч военных к изнурительным пехотным штурмам, что только за четыре дня привело к более 6090 погибших и раненых — в среднем примерно 1520 потерь ежедневно.

Общие потери противника за последнюю неделю (ориентировочно с 17 по 23 марта) составили 8710 человек. Аналитики отметили, что такой уровень потерь, с учетом нынешних темпов пополнения армии РФ, является невозобновляемым и может существенно ограничить ее способность проводить масштабные наступательные операции в средне- и долгосрочной перспективе.

Реклама

Захватит ли враг «Пояс крепостей» Украины?

«ISW и дальше оценивает, что российские войска вряд ли смогут захватить „Пояс крепостей“ в 2026 году, хотя, вероятно, достигнут определенных тактических успехов ценой значительных потерь», — говорится в оценке аналитиков.

В то же время российские власти уже формируют информационный фон, готовя общество к медленному продвижению и значительным потерям. В частности, один из депутатов Госдумы РФ 23 марта заявил, что ни одна война не обходится без потерь, но российские войска будут пытаться их уменьшить, продвигаясь «медленным темпом» в сторону Славянска и Краматорска.

Война в Украине — какая ситуация на фронте

По данным ISW на 21 марта, на юге самым активным остается Гуляйпольское направление, где враг применяет штурмы и инфильтрацию, пытаясь захватить Зализнычне и Гуляйполе для продвижения на Запорожье. ВСУ эффективно отражают атаки, а также имеют тактические успехи в районах Ямполя, Константиновки и Дружковки.

Несмотря на активное давление на Покровском направлении и попытки окружения у Часова Яра, оккупанты не имеют подтвержденных успехов и несут потери из-за плохой подготовки пехоты.

Реклама

22 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в течение недели российские войска активизировали наступление из-за погоды, однако не достигли успехов, потеряв более 8000 человек убитыми и ранеными. Глава государства отметил, что командование РФ наконец выявило расхождения между реальными позициями частей и официальными отчетами. В Донецкой области ситуация стабильная, на Харьковщине и Сумщине продолжается уничтожение врага у границы, а на Александровском направлении активно действуют украинские штурмовики.