Россия начала массированный обстрел Харькова, взрывы слышны по всему городу

Россия начала массированный обстрел Харькова, взрывы слышны по всему городу

Оккупанты бьют "Градами".

Военные силы РФ приступили к массированному обстрелу Харькова, взрывы слышны во всем городе. В Сети сообщают, что слышны сильные взрывы в районе Салтовка и метро Научная. Также сообщается, что оккупанты бьют "Градами".

За полчаса до этого в Харькове объявили воздушную тревогу. Власти призывают жителям спрятаться в ближайшее к ним укрытие и пытаться сохранять спокойствие.

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