Россия начала менять тактику обстрелов Украины: в ГУР МО Украины сообщили о дефиците оружия и боеприпасов в РФ

По данным разведки, Россия способна максимум на 2-3 мощных удара по высокоточному вооружению.

Воздействие экономических санкций на Российскую Федерацию становится более ощутимым. Страна пытается обойти санкции, ввезти комплектующие, но это не так просто сделать.

Об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"У россиян сейчас в дефиците баллистические ракеты "Искандер", близятся к окончанию запасы "Калибров", уменьшается количество крылатых ракет воздушного базирования Х-101, Х-555. Несмотря на уменьшение объемов, производство ракет в России не прекращается", — отметили в разведке.

Скибицкий добавил, что на территории Украины находят обломки ракет, изготовленные в четвертом квартале 2022 года.

"Значит, они производятся и сразу предоставляются в войска, чтобы производить обстрелы наших объектов", — сказал Скибицкий.

Враг начал комбинировать и изменять тактику, применяя в разных конфигурациях и иранские БПЛА, и ракеты старого типа, и высокоточные баллистические ракеты и переработанные ракеты С-300. Также враг начал испытывать дефицит РСЗО.

"Если мы говорим о суше, то это прежде всего РСЗО "Смерч", "Ураган" и даже артиллерийские снаряды калибра 122 мм, 152 мм. Главное управление разведки МО Украины постоянно фиксирует меры россии по пополнению именно этими боеприпасами из других стран. Большое количество они завезли из Беларуси и очень активно работают с другими странами, чтобы найти запасы", — сообщил Скибицкий.

ГУР МО Украины также работает над получением информации из России, чтобы своевременно разоблачить планы врага, предупредить наше государственное, военное руководство, чтобы наш ответ был адекватным.

Напомним, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о том, что Россия не просчитывала то, что война будет длиться определенный срок и применяла очень значительные объемы боеприпасов сразу.

По его словам, ближе к осени кафиры поняли, что они не смогут снабжать свою армию снарядами и оружием долгий срок.

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