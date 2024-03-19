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Россия начала мобилизовывать на войну в Украину заключенных насильников — СМИ

Россия начала мобилизовывать на войну в Украину заключенных насильников — СМИ

В РФ на войну в Украину будут отправлять насильников, ныне находящихся за решеткой / Фото: pixabay.com

Тем, кто имеет судимость, в случае подписания контракта с Минобороны страны-агрессора она будет погашаться.

Российская Госдума поддержала законопроекты, разрешающие осужденным за изнасилование заключать контракты с Министерством обороны РФ. Таким образом, насильники смогут отправляться на войну в Украину.

Об этом сообщает Moscow Times.

Теперь в России люди, находящиеся под следствием и судом за преступления легкой и средней тяжести, а также большинства уже осужденных, можно заключать контракты с Минобороны в "периоды мобилизации, военного положения и в военное время".

Новые поправки не распространяются на осужденных по тяжким статьям о сексуальном насилии над детьми. Однако насильники взрослых могут освободиться от наказания в обмен на контракт. Тем, кто имеет судимость, в случае подписания контракта с Минобороны страны-агрессора она будет погашаться.

В то же время, в России не будут допускать на войну в Украине тех граждан, которые заключены за экстремизм, терроризм, диверсии, призывы к сепаратизму и государственную измену.

Ранее в ГУР рассказали, сколько людей РФ может мобилизовать ежедневно. В России растет недовольство войной. В то же время, страна-агрессорка ежедневно способна призвать к своим Вооруженным силам путем мобилизации и рекрутинга около 1000-1200 человек.

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