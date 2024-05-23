Россия начала наступление на Харьковщину ранее запланированного: ISW назвал причину

Российское военное командование, скорее всего, предполагало, что сокрушат украинские силы.

России пришлось начать наступление на Харьковщину раньше, чем планировалось из-за того, что США разблокировали военную помощь.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете говорится, что российские оккупанты начали ограниченные наступательные операции вдоль границы на севере Харьковской области еще 10 мая.

Эксперты предположили, что россияне были вынуждены начать наступление раньше планируемого. В то же время, ВС РФ задействовали ограниченное количество сил для осуществления тяжелых пехотных атак на север и северо-восток от Харькова.

Как сообщается, уже 14 мая темпы наступательных сделок РФ начали замедляться. Российское командование хочет создать "буферную зону" на международной границе. Возможно, более глубокое вторжение в Харьковскую область не входит в планы оккупантов.

Аналитики отмечают, что РФ начала наступление вдоль харьковской границы, чтобы отвлечь украинские силы, чтобы предотвратить российское наступление в других районах восточной Украины. Захватчики также хотят продвинуться в рамках эффективной дальности стрельбы артиллерии по Харькову.

Ранее аналитики сообщили, что российские наступательные операции вдоль Харьковской международной границы имеют стратегическую цель привлечь и закрепить украинские силы на этой оси.

Российские наступательные операции на харьковском направлении призваны создать "буферную зону" для защиты российских приграничных районов, включая город Белгород, от ударов со стороны Украины.

14 мая военный аналитик Defence Express Иван Киричевский заявил, что РФ испытала новую тактику ведения боя в Харьковской области, похожую на тактику "Российского добровольческого корпуса".

В тот же день Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что украинские войска совершили успешный маневр, в результате чего переместились на более выгодные позиции в Харьковском направлении.

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