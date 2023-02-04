Россия начала новое большое наступление РФ на Украину: генерал-лейтенант назвал "первые колокольчики"

Военный эксперт генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что Россия уже заводит мотострелковую дивизию на территорию Украины. Это может свидетельствовать о начале крупной наступательной операции.

Такое мнение военный эксперт высказал для 24 канала.

"2 мотострелковую дивизию из учебного центра в Беларуси сорвали с подготовки и через территорию России на линию столкновения дали. Первый ушел", – рассказал Романенко.

Как заметил генерал-лейтенат, во многих направлениях продолжаются ожесточенные бои. Враг постепенно перебрасывает резерв на линию столкновения. Что касается украинского контрнаступления, то Романенко отмечает, что сейчас нужно "обескровить" российскую армию в боях, а затем - пойти в атаку.

"Нужно уничтожать эту силу. И готовиться к предстоящим действиям. Но защищаться, оборонять, а еще лучше – впоследствии завершить стратегическую оборонную операцию и перейти к дальнейшим контрнаступательным действиям", – заметил Романенко.

Новое наступление России на Украину

По состоянию на 3 февраля, по данным украинских пограничников, на границе с РФ не зафиксирована мощная ударная группировка, наличие которой могло бы означать готовность к наступлению. Также в ГНСУ добавили, что у украинской границы не замечается перемещение военной техники или личного состава российских или белорусских подразделений.

Тем временем официальные лица говорят, что повторное наступление на Украину может произойти около 24 февраля. Так считает министр обороны Алексей Резников. Направлениями вражеской атаки могут стать север, юг и восток, предупреждал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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