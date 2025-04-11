Россия начала новое наступление: какие города оказались под угрозой и что планирует враг

Россияне начали новое наступление / © Associated Press

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Под угрозой оказались Харьковская и Сумская области. В частности, враг не отказывается от своих планов оккупировать всю территорию Донбасса и начать штурм на новом участке фронта.

Что известно о новом наступлении россиян и на какие города нацелился враг — узнайте в материале ТСН.ua.

РФ начала новое наступление

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что фактически началась весенне-летняя наступательная кампания армии РФ.

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В частности, оккупанты проявляют значительную активность на Сумском направлении, поэтому ВСУ перебрасывает туда дополнительные подразделения.

Издание ВВС Украина , ссылаясь на источники в украинском Генштабе, сообщает, что замысел Кремля — создать буферную зону в Сумской области и угрожать областному центру.

Именно поэтому бойцы ВСУ удерживают плацдармы возле сел Олешня и Горналь (Курщина), а 18 марта начали операцию на границе Белгородской и Курской областей, продвинувшись возле Демидовки и Поповки. Ранее Киев не комментировал прорыв, но президент Владимир Зеленский наконец заявил, что эти действия сорвали планы РФ атаковать Сумщину и Харьковщину.

ВВС отмечает, что из агрозы для областного центра Харьковской области нет. По словам источника издания, РФ пытается активизировать свои действия возле Волчанска, а также развила свой успех на нескольких плацдармах на реке Оскол.

Военный эксперт Константин Машовец отмечает ограниченные ресурсы россиян в наступательной компании. По его словам, количество военных, привлеченных к операции, позволяет осуществить продвижение до 10 км вглубь и до 30 км в ширину по фронту для создания буферной зоны.

Однако, при значительном усилении своих войск, оккупанты могут продвинуться в город Сумы. По словам Машовца, это может произойти не раньше середины лета и при отсутствии масштабных боев на других фронтах. Аналитик считает, что возможными целями наступления в Сумской области могут стать:

высоты между Юнаковкой и Храповщиной;

лес северо-восточнее Сум (от Радьковки до Могрицы);

побережье реки Псел.

Руководитель Сумской областной военной администрации Владимир Артюх отметил, что в настоящее время подразделений и войск на территории Сумской области нет. Однако захватчики пытаются зайти на территорию региона .

В свою очередь, аналитики DeepState сообщают, что враг оккупировал село Александрополь на Донетчине, а также продвинулся возле Новобахмутовки и в Успеновке.

Планы врага

BBC Украина отмечает, несмотря на уменьшение активности россиян на Донбассе, приоритетными направлениями Кремля остаются агломерации городов в Донецкой области, к которым российская армия смогла приблизиться в 2024-м. Это агломерации Покровск-Мирноград и Краматорск-Славянск-Константиновка.

В издании отмечают, что для агломерации городов Краматорск-Славянск-Константиновка РФ сначала должен захватить Часовой Яр и Торецк, где продолжаются бои. До Константиновки сейчас 8-10 км.

На Лиманском направлении россияне уже продвинулись : расширили плацдарм, наступая на Лиман и Боровую (Оскил). Если они закрепятся, это будет угрожать логистике ВСУ возле Серебрянского леса, Северска и Славянска.

ВВС подчеркивает, что если россиянам удастся достичь этих целей, то оборона ВСУ окажется в затруднительном положении, поскольку будет обрезана логистика участка фронта у Серебрянского леса, Северского и Славянского.

Военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов отмечает, что враг намерен сосредоточиться на попытке оккупации всей Донецкой области.

По информации BBC, на юге Донбасса и в Запорожской области россияне штурмуют украинскую линию обороны, чтобы пробиться в админграницы Донецкой области и, вероятно, зайти на территорию Днепропетровской.

Целью врага может стать логистический центр ВСУ в поселке Новопавловка, в который оккупантам остается преодолеть около 15 км.

В частности, россияне стремятся обрезать логистику Сил обороны, опирающуюся на трассу Донецк — Запорожье, а также усложнить ее между узлами обороны в Орехове и Каменском, захватив высоты рядом.

Когда РФ усилит наступление

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, что армия РФ может усилить наступление на Харьковском и Сумском направлениях в конце апреля или начале мая.

Он отмечает, что враг уже сформировал для потенциального наступления группировку, которая уже задействована на фронте. Однако, по словам Мусиенко, ВСУ применило превентивные действия на территории Белгородской области.

Сдерживание окупантов очень важно для защиты областного центра Сумской области и недопущения создания врагом плацдарма для дальнейшего продвижения вглубь Украины или для формирования так называемой «санитарной зоны».

Путин стремится иметь «козырь» на переговорах

Издание CNN отмечает, что выход в Днепропетровскую область был бы выдающимся моментом для Москвы. Ведь регион может впервые попасть под частичную российскую оккупацию с первых недель полномасштабного вторжения более трех лет назад.

В свою очередь аналитики DeepState отмечают, что войска страны-агрессорки находятся всего в шести километрах от Днепропетровщины. В то время как людей, живущих вдоль границы, уже эвакуируют.

В CNN подчеркивают, что любой российский контроль над частью Днепропетровска может рассматриваться как полезная разменная монета в потенциальных переговорах.

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отметил, что враг не заходил на территорию, однако активизация на определенных направлениях есть.

Украинцев предупреждают о новой угрозе

Лейтенант ВСУ с позывным «Алексом» предупреждает, что армия Путина летом пойдет в новое наступление на фронте. По его словам, под угрозой Северское и Константиновское направления.

«Враг будет активно летом давить именно на Северском или Константиновском направлениях. Покровско-Мирноградская агломерация и степи Запорожья бесперспективны и сложны направления для достижения и развития любого успеха», — рассказал военный.

По его словам, на Северском направлении захватчики продвинулись в сторону Тернов, что затруднило положение украинских защитников в Серебрянском лесу.

Как отметил военный, россияне могут наступать из Ямполевки к реке Северский Донец, но пока ситуация под контролем. Они захватили высоты возле Белогоровки, но безуспешно штурмуют Григорьевку. Возможна попытка прорыва из Выемки, но там им не везется.

Кроме того, трудным остается и Константиновское направление.

«Оккупанты пытаются «рандомными группами пролетать в город» и пытаются обходить участки ответственности «Азова», потому что там им тоже не везет», — отметил лейтенант ВСУ.

Напомним, The Times рассказала о причинах провала весеннего контрнаступления против РФ в 2023 году.

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