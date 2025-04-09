Россия начала новое наступление на Украину: что известно о планах Кремля

Россия начала новое наступление на Украину

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Россия начала новое наступление на фронте. Кремль хочет захватить все больше украинской территории и создать дополнительное давление на Донбассе.

Что известно о новом рывке врага на фронте — читайте в материале ТСН.ua.

Новое наступление россиян

По словам военных экспертов Владислава Селезнева и Назара Волошина, активные боевые действия продолжаются непрерывно с октября 2023 года.

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Самыми горячими точками фронта остаются:

Славянск,

Краматорск,

Дружковка,

Константиновка,

Времен Яр

Торецк,

Купянское и Лиманское направления.

Эксперты отметили, что за первые три месяца 2025 года российские оккупационные войска потеряли более 90 тысяч солдат: 35,4 тысяч в январе, 25 тысяч в феврале и 30 тысяч в марте.

По словам Волошина, на отдельных участках фронта, в том числе в зоне ответственности ОСУВ «Хортица», потери врага составляют 146 военных на квадратный километр.

Несмотря на такие потери, кремлевский режим планирует значительно нарастить группировку, сформировав к концу 15 новых мотострелковых дивизий общей численностью около 150 тысяч человек. Также существует угроза получения Россией дополнительной военной помощи КНДР, включая технику и личный состав.

В свою очередь главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о новом наступлении россиян на Сумскую и Харьковскую области.

Он сообщил, что враг пытается разгромить украинские войска и продвинуться в глубь территории, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

В СНБО отметили важный нюанс, в частности, что следует разграничивать понятия «область» и «областной центр».

Руководитель ЦПИ СНБО Андрей Коваленко подчеркнул, что о наступлении на Сумы и Харьков пока говорить точно нельзя. Он отметил, что не следует извращать слова военных.

Удастся ли оккупантам закрепиться в Сумской области

Наступая на севере Украины, россияне питаются уничтожить логистику ВСУ и выйти в тыл украинским силам.

Военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что враг уже вошел в несколько населенных пунктов Сумской области — в Новенький и частично в Басовку.

По его словам, российские войска пытаются продвинуться в Юнаковку и КПП «Суджа», чтобы охватить тыл украинской группировки в Курской области и создать «санитарную зону».

Нарожный отметил, что оккупанты действуют малыми группами ДРГ по 5-7 человек в разбомблённых селах, чтобы вести разведку дронами и портить логистику на трассах.

«Их задача — нанести максимальный ущерб логистике, которая ведется по трассе. Но это не значит, что они зашли и закрепились, речь идет о нескольких этих ДРГ», — заметил военный эксперт.

Ситуация в Басовке

Эксречник Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей» сообщил, что село Басовка (в Сумской области) находится под огневым контролем ВСУ. Россияне не имеют возможности контролировать хотя бы часть этого населенного пункта.

По его словам, село практически уничтожено ударами российской артиллерии и авиации, но в деревне уцелели подвалы в окрестностях, где прячутся оккупанты.

Они пытаются накопить силы и средства для захвата села.

Однако украинские войска обнаруживают места сосредоточения врага и наносят по нему огневое поражение.

«Обычно это приводит к потерям среди россиян. Но они упрямы и продолжают снова и снова накапливать силы и средства, отправлять их на штурм того населенного пункта», — сказал Селезнев.

Селезнев подчеркнул, что сейчас ситуация очень динамичная и сейчас трудно предсказать последствия упрямства захватчиков.

Дополнительное давление на Донбассе

Офицер резерва ВСУ Андрей Крамаров убежден, что активизация российских войск на Сумском и Харьковском направлениях попытка растянуть силы ВСУ и создать дополнительное давление на Донбассе.

Он отмечает, что это не классическое наступление, а попытка рассеять ресурсы украинских военных.

Крамаров подчеркнул, что россияне пытаются создать «дополнительные места напряжения».

Он отметил, что в прошлом году российские войска уже пытались атаковать Харьковщину, чтобы оттянуть украинские резервы. Однако их ресурсов не хватило. Теперь РФ увеличивает количество войск, изменяя подход.

По словам Крамарова, войска РФ уже стянули в этот район, поскольку пытались выбить ВСУ из плацдарма на Курщине.

Цели врага

Селезнев убежден, что территория Сумщины нужна россиянам, для вытеснения украинских войск из Курской области.

Эксперт пояснил, что российские войска не могут эффективно штурмовать украинские позиции в Курщине напрямую, поэтому пытаются обойти их через Сумскую область.

Однако лесистая и болотистая местность Сумщины создает серьезные препятствия для масштабного наступления. Селезнев считает, что ВСУ будут продолжать успешную маневровую оборону, увеличивая потери противника.

Он также отметил, что хотя Путин и мечтает о создании «санитарной зоны», реализовать этот план будет крайне сложно из-за естественных препятствий и эффективных действий украинских войск.

В свою очередь в Институте изучения войны (ISW) сообщают о том, что РФ преследуют три отдельных тактических целей на Покровском направлении.

Оккупанты пытаются перерезать трассу Т-0504 Покровск-Константиновка к северо-востоку от Покровска, обойти город с запада и наступать в направлении Новопавловки.

Также враг пытается продвинуться непосредственно к югу и юго-западу от Покровска, где ВСУ сосредоточили большинство своих контратак в феврале, марте и начале апреля 2025 года.

Кроме того, военное командование РФ полны решимости захватить Покровск и атаковать Константиновку.

В ISW отмечают, что Кремль пытается захватить пояс крепостей (50-километровую линию четырех городов — Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка), на что россияне могут потратить несколько лет при продолжении помощи Западу для Украины.

Когда Россия усилит наступление

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что россияне готовятся к усилению наступления перед 9 мая.

По его словам, россияне будут наступать там, где будут успехи.

«Каждый день противник наступает. У него есть разные способы: эти пешие группы, потом с использованием мотоциклетной техники или простых легковых автомобилей, а также он прибегает к бронетанковой технике, когда необходимо подвезти много людей», — рассказал Наев.

По его словам, на этом направлении у врага достаточное количество техники, чтобы собрать колонну до 20 бронированных боевых машин. Также у россиян хватит военных для нового наступления, из-за успешного рекрутинга в РФ.

Украинцев предупреждают о новой угрозе

Главком ВСУ Александр Сырский предупреждает об угрозе нападения из Беларуси.

По его словам, масштабные учения «Запад-2025», которые состоятся осенью этого года в Беларуси с участием российских войск, могут служить прикрытием для создания новой ударной группировки.

«Все учения имеют какую-то цель. И одна из таких целей — это скрытое создание группировок наступательных войск. То есть видимость учений — это наиболее приемлемый способ перебазировать, опрокинуть войска, сконцентрировать на каком-то направлении и создать группировку войск», — рассказал Сырский.

Главнокомандующий отметил, что осенние учения врага в этом году, украинское военное командование обязательно примет во внимание.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал о том, что город Покровск превращается в руину. Несмотря на ужасающие условия жизни, в городе остаются около 2300 человек. От непрерывных обстрелов в Покровске горят дома, гибнут мирные жители.

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