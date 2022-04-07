Россия начала новую депортацию людей с юга Украины – Зеленский

Это жители Мариуполя и других городов и общин, оказавшихся под ударами русских войск.

Россия приступила к новой депортации людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч людей вывезены на территорию РФ и на временно оккупированные территории Украины – это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

“Это принудительное переселение людей в Россию – далеко не первое, и для греков, и для украинцев. Но российское государство осуществляет его сейчас так, будто депортация и не последняя. Россия абсолютно уверена в своей безнаказанности за все, что она делает. И мы должны остановить это. Мы должны привлечь Россию к ответственности”, – подчеркнул глава государства.

Он также добавил, что необходимо спасти Одессу от такого же уничтожения, которое испытал Мариуполь.

"Мы должны найти всех, всех депортированных Россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто еще жив и кто может быть спасен", – подчеркнул Владимир Зеленский.

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