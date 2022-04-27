Россия начала новую серию энергетического шантажа европейцев — Зеленский

Россия начала новую серию энергетического шантажа европейцев.
Решение оборвать поставки газа в Польшу и Болгарию – очередной аргумент в пользу того, что Европа не может надеяться на сохранение нормального экономического сотрудничества с РФ.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения 27 апреля.
"Россия рассматривает как оружие не только газ, но и любую торговлю. Просто ожидает момента, когда тем или иным торговым направлением можно воспользоваться. Но воспользоваться, чтобы шантажировать европейцев политически или усилить российскую военную машину, которая рассматривает свободную Европу как мишень”, — подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также добавил, что Европе нужно быстрее отдавать себе отчет в том, что с Россией нельзя быть в торговых отношениях. Тогда, скорее, можно будет гарантировать стабильность европейским рынкам.
Напомним, что в Запорожской области оккупанты осматривают дома и ищут украинских силовиков.
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