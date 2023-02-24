Россия начала новый этап в войне с Украиной, но цели не изменила: разведка Британии

В последние недели начался новый этап русской войны — война на истощение. Москва по-прежнему хочет полностью контролировать Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

Разведчики подчеркивают, что агрессорка Россия, вероятно, снова изменила свой подход. Теперь кампания Кремля направлена, прежде всего, на ослабление украинских вооруженных сил, а не на захват новых значительных территорий, отмечают в отчете.

"Российское руководство, вероятно, проводит долгосрочную операцию, рассчитывая на то, что преимущества России в населении и ресурсах в конце концов истощат Украину", — считают в британском Минобороны.

По данным разведки, с 2014-го стратегическая цель Кремля в Украине, скорее всего, неизменна: установить контроль над своим соседом. В 2014-2021 годах она добивалась этой цели путем подрывной деятельности, разжигания необъявленной войны в Донбассе и аннексии Крыма.

"24 февраля 2022 года Россия изменила новый подход и начала полномасштабное вторжение, пытаясь захватить всю страну и свергнуть ее правительство", — отмечается в строительстве.

Впрочем, отмечают в Минобороны Британии, уже к апрелю 2022-го в Москве осознали, что затея не удалась. Именно поэтому она сосредоточилась на расширении и оформлении своего господства над Донбассом и югом. При этом Кремль достиг медленного и дорогого прогресса.

Напомним, руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов назвал главные, по его мнению, три величайших победы и поражения Украины на этом этапе войны. По его словам, победы – это отвержение армии РФ с Киевского направления, действия на Харьковском направлении, а также возвращение контроля над Херсоном.

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