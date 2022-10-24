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Россия начала организованную информкампанию для легализации своих преступлений: Подоляк напомнил о проверках МАГАТЭ

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Россия начала организованную информкампанию для легализации своих преступлений: Подоляк напомнил о проверках МАГАТЭ

Украина всегда держит дверь открытой до проверок МАГАТЭ.

Россия начала организованную информационную кампанию по "грязной бомбе" для легализации своих преступлений. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал фейки о "грязной бомбе", которые распространяет РФ и напомнил о том, что Украина всегда готова сотрудничать с МАГАТЭ.

Подоляк сделал сообщение в Twitter по этой теме.

"Звонки Шойгу и Герасимова, заявления Лаврова и Пескова – Россия начала организованную информационную кампанию по "грязной бомбе" для легализации своих преступлений. Но действия важнее болтовни. Украина всегда держит двери открытыми к проверкам МАГАТЭ. Готова ли к проверкам Москва?" – задал вопрос Подоляк.

Напомним, 23 октября Сергей Шойгу позвонил руководителям Минобороны Великобритании, Франции и Турции. Он заявил о том, что "Украина почти изготовила "грязную бомбу" и вроде бы планирует ею обстрелять свою же территорию.

Начальник Генштаба РФ, генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Великобритании и главой комитета начальников штабов США рассказал им о "грязной бомбе" и ядерной угрозе, которую якобы создает Украина.

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Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
695
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